ABD'li Otomobil Devi 2026'da Formula 1 Yarışlarına Katılmaya Hazırlanıyor!

ABD merkezli bir otomotiv devinden motor sporlarına yönelik ilginç bir hamle geldi. Ünlü otomobil üreticisi General Motors, nefes kesen Formula 1 yarışlarına katılmak için düğmeye bastı. Şirketin hedefi, 2026'da pistlerde olmak. Detaylar haberde.

General Motors, 11. Takım Olarak Yarışmalara Katılmak İçin F1 İle Görüşüyor

Uzun bir süredir 10 takım ve bünyelerindeki iki pilot ile düzenlenen Formula 1 yarışlarına ABD'den yeni bir takım daha katılmak üzere. Daha öncesinde yarışlara katılmak için Amerikan motor sporları devi Andretti Global ile ortaklık kuran General Motors'un, çalışmalarını hızlandırdığını ve F1 yetkilleri ile Las Vegas'ta görüşmeler gerçekleştirdiği bildiriliyor.

Aktarılanlara göre, ünlü otomobil üreticisi Andretti Global ile yeni bir takım kurarak, 2026 yılında gridlerdeki yerini alacak. Yarışmalarda kendi üreteceği motoru kullanmak isteyen firma, organizasyona katılma sürecinin erkene çekilmesi nedeniyle 2028 yılına kadar Ferrari veya Honda’nın motorlarını tedarik edecek.

F1'in ünlü takım direktörlerinden Toto Wolf, konu hakkında yaptığı açıklamada, General Motors'un F1'e katılmasından heyecan duyduğunu belirtirken, yarışmalara yeni bir takıın dahil olması kararında diğer 10 takımın söz sahibi olmadığını ifade etti.

Peki siz General Motors'un Formula 1 yarışlarında boy gösterecek olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ABD merkezli otomobil devi F1'de başarılı olabilir mi? Yorumlarda buluşalım...