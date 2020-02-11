General Motors, Çin'de Üretime Devam Ediyor

General Motors, yaptığı açıklamada 900'den fazla insanı öldüren Korona virüsü salgınıyla uğraşan Çin'de üretime yeniden başlayacağını belirtti.

Çin'deki otomobil üreticileri, Ocak ayı sonunda Yeni Ay Yılı tatilleri için üretimi durdurmuştu.

GM sözcüsü, ABD'li otomobil üreticisinin önümüzdeki iki hafta boyunca yerel ortaklarla tesisler arasında üretime aşamalı bir şekilde başlayacağını. Planın, tedarik zincirine ve ürün envanteri ihtiyaçlarına hazır olacağını söyledi.

General Motors, Korona Virüsü için Hazırlıklı

General Motors sözcüsü, yaptığı açıklamada; geçtiğimiz yıl Çin'de 3.09 milyon otomobil satan GM'nin, Korona virüsü etkisini hafifletmek için beklenmedik durum planları yürüttüğünü de sözlerine ekledi.

Dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'de GM, Buick, Chevrolet ve Cadillac araç markalarının yapıldığı SAICMotor Corp ile Şanghay merkezli bir ortak girişime sahip. Ayrıca, SAIC ve Guangxi Otomobil Grubu ile Liuzhou merkezli başka bir girişimi de bulunuyor.

Korona Virüsü salgını nedeniyle bir başka büyük otomobil üreticisi olan Honda ve Toyota şirketlerinin de Çin’de üretimlerine ara verdiği haberini paylaşmıştık. GM yetkililerinin yaptığı açıklamanın ardından, Toyota ve Honda’nın da üretimlerine devam edip etmeyeceği merak konusu.