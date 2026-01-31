BMW M5 Rakibi 525 Beygirlik Araba Tanıtıldı! Herkes Alamayacak

Genesis özellikle yüksek performanslı arabalara odaklandığı Magma serisinin ilk arabalarından biri olan G80 Magma'yı tanıttı. Ne var ki bu etkileyici özelliklere sahip aracı yollarda çok sık bir şekilde görmek mümkün olmayacak. Şirket, yeni arabasından yalnızca sınırlı sayıda üretecek.

Genesis G80 Magma Özellikleri

BMW M5'e rakip olarak nitelendirilen Genesis G80, 3,5 litrelik çift turboşarjlı V6 motorla birlikte geliyor. Standart G80 modelinden 150 beygir daha fazla yani 525 beygir gücü elde etmenizi mümkün kılacak olan yeni araba, sekiz ileri otomatik şanzıman ve dört tekerlekten çekiş sistemi ile birlikte geliyor.

Yeni araba, standart modele göre yere daha yakın hâle getirildi. Bu, aracın daha sportif bir havaya kavuşmasını sağlayarak yola daha sağlam basmasına ve virajları dönerken çok daha iyi bir performans elde etmenize yardımcı oluyor. Gerek dış gerek iç tarafta araç çok çarpıcı tasarımı ile dikkat çekmeyi başarıyor.

Brembo frenler, 21 inç jantlar ve arka tarafta hafif belirgin bir kanatla birlikte gelen aracın iç kısmında siyah deri ve Alcantara kaplı, arkası parlak turuncu renge sahip Recaro koltuklar yer alıyor. Turuncu ve beyaz renklerle genel olarak hoş bir kontrast elde ettiğini söylemek mümkün.

Genesis G80 Magma Ne Kadar Üretilecek?

Genesis G80 Magma sadece 20 adet üretilecek. Araçlar sadece Orta Doğu pazarı için ayrıldı. Özellikle BAE (Birleşik Arap Emirlikleri) odaklı bir satış stratejisi benimseyen markanın yeni arabası ile şu anlık ne Avrupa ne de başka bir pazara girme gibi planı bulunmuyor. Markanın bu arabayı neden yalnızca 20 adet gibi çok sınırlı sayıda üreteceği ya da neden sadece tek bir bölgeye odaklandığı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.