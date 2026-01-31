Bu Araba Sizi Sürüş Hatalarından Kurtaracak! Fiyatı Cep Yakıyor

Suzuki, çok büyük ilgi toplayan Jimmy Nomade modeli için beklenen iyileştirmeleri duyuruldu. İlk olarak 2025 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana satış miktarı ile şaşırtmayı başaran araba, 2026 yılı için önemli bir yenilenme sürecinden geçti. Bu yenilenen model özellikle teknoloji ve güvenlik açısından önemli yenilikler içeriyor.

Yenilenen Jimmy Nomade'in Özellikleri Neler?

Yenilenen Jimmy Nomade'nin tasarımı büyük ölçüde korunsa da birkaç küçük ama etkili dokunuşla daha akıllı hâle geldi. Ön tampon girişinin hemen üzerinde artık yeni bir sensör yer alıyor. Renk seçeneklerinin arasında artık metalik gri renk de bulunuyor. Bu aynı zamanda toplam renk seçeneğinin 7 adede ulaştığı anlamına geliyor.

3.890 mm uzunluğundaki arabanın ölçüleri aynı kalırken en çarpıcı değişikliklerin iç tarafta yapıldığını görüyoruz. Öyle ki artık isteğe bağlı olarak 9 inçlik dokunmatik ekran, akıllı telefon entegrasyonu, navigasyon ve gece görüş kamerası desteği sunuyor. Bununla birlikte artık 4,2 inçlik bir bilgi ekranı da bulunuyor.

LED iç aydınlatma artık standart olarak sunulmaya başlanırken direksiyon üzerinde müzik ve telefon kontrol tuşları yer alıyor. Ön paneldeki USB portu için koruma niteliğinde bir kapak eklendi. Araç 101 beygir gücü ve 130 Nm tork üreten 1,5 litrelik motorla birlikte gelmeye devam ediyor.

Beş ileri manuel ya da dört ileri otomatik şanzıman arasından birini seçmenize olanak tanıyan araba, güvenlik tarafında trafik işareti tanımlama, şerit değiştirme uyarısı gibi özelliklerle donatıldı. Bu da olası trafik kazalarının önüne geçmek açısından oldukça önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor.

Yenilenen Jimmy Nomade'in Fiyatı Ne Kadar?

Yenilenen Jimmy Nomade için yaklaşık 2 milyon 926 bin yuan (18 milyon 346 bin 494 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Bu açıdan âdeta küçük bir servet değerinde olduğu söylenebilir. Öte yandan yoğun talep dolayısıyla 30 Ocak-28 Şubat tarihleri arasında sipariş verenler arasında bir çekiliş yapılacak. Normal siparişler ise 1 Mart'ta açılacak.