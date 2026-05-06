Sony'den Yeni Telefon Geliyor! OLED Ekran, Çok Güçlü İşlemci ve Dahası

Sony Xperia 1 VIII'e dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Xperia 1 VIII'in özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı. Cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Telefon ayrıca yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

Sony Xperia 1 VIII'in Özellikleri Neler Olacak?

Sony Xperia 1 VIII'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Xperia 1 VIII'in ekranı, 6,5 inç büyüklüğünde olabilir. Telefon, OLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunabilir. OLED ekran, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Dolayısıyla karanlık sahnelerde grileşme problemi olmuyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip.

Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken ve web sayfalarında kaydırma yaparken bu hissediliyor. Bu arada serinin bir önceki modeli olan Sony Xperia 1 VII'de 6,5 inç ekran boyutu, 1080 x 2340 piksel çözünürlük, OLED ekran, 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Sony Xperia 1 VIII'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda sekiz çekirdeğe sahip çok güçlü işlemci bulunacak. İşlemcinin henüz adı belli değil ancak önceki modelde Snapdragon 8 Elite tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda Snapdragon 8 Elite Gen 5 bulunabilir. Bu işlemci, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ortalama 60 FPS'te, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 120 FPS'te, çalıştırabiliyor.

Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5, daha önce OnePlus 15, Xiaomi 17 serisi ve Samsung Galaxy S26 Ultra dahil olmak üzere pek çok telefonda tercih edilmişti. 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemciye kıyasla hem daha yüksek verimlilikte çalışıyor hem daha yüksek performans sunuyor.

Sony Xperia 1 VIII'in Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Xperia 1 VIII'in arka yüzeyinde 48 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 48 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunabilir. Üçüncü kameranın çözünürlüğü henüz belli değil. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modelinde 48 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera, 48 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut.

Sony Xperia 1 VIII Ne Zaman Tanıtılacak?

Sony Xperia 1 VIII'in 2026 yılının mayıs ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Xperia 1 VII, geçtiğimiz yılın mayıs ayında tanıtılmıştı.

Sony Xperia 1 VIII Türkiye'de Satılacak mı?

Sony Xperia 1 VIII'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Serinin bir önceki modeli olan Xperia 1 VII Türkiye'de satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonun Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük.

Sony Xperia 1 VIII'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xperia 1 VIII'in 1.858 euro civarında fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Bu da güncel kur ile birlikte 98 bin 531 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 200 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Sony Xperia 1 VIII'in işlemcisi ve ekran özellikleri dikkatimi çekti. Telefonun güçlü işlemci sayesinde Genshin Impact gibi yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. OLED kullanan biri olarak bu ekranda hem oyun oynamanın hem de film izlemenin çok keyifli olduğunu belirteyim. Bunun nedeni ise karanlık sahnelerde grileşme sorununun olmaması. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip.