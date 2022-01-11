Bir İnsana Genetiği Değiştirilmiş Domuzun Kalbi Nakledildi

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir insana genetiği değiştilmiş domuzun kalbi takıldı. Gerçekleşen ameliyat, dünyada bir ilk olarak tarihe geçti. 57 yaşındaki hastanın ameliyatın ardından durumunun iyi olduğu açıklandı.

Genetiği Değiştirilmiş Domuzdan İnsana Kalp Nakli Gerçekleşti

BBC'deki habere göre Amerika Birleşik Devletleri'nin Maryland eyaletinde yer alan Maryland Üniversitesi Tıp Merkezinde bir ilk gerçekleşti. Yaşam mücadelesi veren hastaya domuzun kalbi nakledildi.

Maryland Üniversitesi Tıp Merkezinde görevli doktorlar, ilk olarak ameliyatı gerçekleştirmek için özel bir izin aldı. Alınan özel iznin ardından cuma günü ameliyat yapıldı. Ameliyatın 7 saat sürdüğünü belirten doktorlar, David Bennet isimli hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Ölümcül bir kalp hastalığına sahip olan Bennett, ameliyat gerçekleşmeden önce altı hafta boyunca özel bir makineye bağlı olarak hayatına devam etmişti. Bennett, ameliyattan önce yaptığı açıklamada, ya öleceğini ya da bu ameliyatı olacağını söylemişti.

Ameliyatın karanlıkta bir atış olduğunun farkında olduğunu ifade eden Bennett, söz konusu ameliyatın son şansı olduğunu ifade etmişti. 57 yaşındaki hastanın ameliyattan sonra uzun vadede herhangi bir sağlık sorunu yaşayıp yaşamayacağı henüz bilinmiyor.

Kalbi alınan domuzun genetiğinin değiştirildiği belirtildi. Bu sayede kalbin, insan vücudunda sorunsuz bir şekilde çalışması mümkün hale getirildi.

New York'ta yer alan araştırmacılar, eylül ayında organ nakline ilişkin önemli bir çalışma gerçekleştirmişti. Domuzların hayvandan insana nakil işlemi için umut vadedebileceğini ileri sürerek bir deney yapılmıştı. Deneyde bir domuzun böbreği, beyin ölümü gerçekleşen insana nakledilmişti. Nakilin ardından böbreğin vücutta çalışmaya başladığı belirtilmişti.

3D Baskılı Protez Göz Bir Hastada Denenmişti

Almanya'da yer alan Fraunhofer Institute for Computer Graphics Research ve İngiltere merkezli Ocupeye isimli şirket bir iş birliği gerçekleştirdi. Yapılan iş birliği sonucunda üç boyutlu protez göz üretildi. Üretilen protez, bir hastaya takıldı.

Bir gözü olmayan hastanın 3D protez randevusu, özelleştirilmiş bir Optik Koherens Tomografi taraması ile başladı. Tarama işlemi 2,4 saniye sürdü. Tarama işleminin ardından sağlıklı gözün renk kalibresinin bir görüntüsü oluşturuldu.