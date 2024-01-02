Genshin Impact'in 4.4 Güncellemesi Geliyor: Yeni Neler Var?

HoYoverse'in popüler aksiyon RPG oyunu Genshin Impact, heyecan verici bir güncelleme için daha hazırlanıyor ve oyuncuların neler bekleyebileceğine dair sızıntılar şimdiden ortalıkta dolaşıyor.

Sürüm 4.4'ün üç yeni karakter görünümü, Liyue bölgesinde Chenyu Vale adında yeni bir alan ve iki yeni Liyue karakteri sunacağı söyleniyor.

Yeni Karakter Görünümleri

Yeni güncellemenin en heyecan verici yönlerinden biri de üç yeni karakter görünümünün gelecek olması. Reddit sızıntıları (Fy Leaks) popüler beş yıldızlı karakterler Ganyu ve Shenhe'nin yanı sıra dört yıldızlı karakter Xingqiu'nun da yeni kıyafetler alacağını gösteriyor.

Ganyu'nun yeni kostümünün yeni bir saç stiline sahip olacağı söylenirken, Shenhe'nin kostümünün muhteşem bir resmî kıyafet olacağı söyleniyor. Xingqiu'nun kostümünün de resmî bir kıyafet olacağı sızdırıldı.

Yeni kostümlerin oyunun Liyue bölgesinde gerçekleşen yıllık Fener Ayini şenlikleri sırasında yayınlanması bekleniyor.

Yeni Liyue Karakterleri

Sürüm 4.4'ün ayrıca oyunun kadrosuna iki yeni Liyue karakteri eklemesi bekleniyor. Beş yıldızlı Liyue Adeptus Xianyun'a dört yıldızlı Pyro karakteri Yaoyao katılacak.

Liyue'de Yeni Bölge

Sürüm 4.4'ün ayrıca Liyue bölgesine Chenyu Vale adında yeni bir alan getirmesi bekleniyor. Sızıntılar Chenyu Vale'nin Liyue'nin kuzeybatı köşesinde yer alan bir köy olacağını gösteriyor.

Yeni bölgenin yeni görevler, mücadeleler ve düşmanlarla dolu olması bekleniyor. Ayrıca oyuncuların toplayabileceği yeni kaynaklara ve malzemelere de ev sahipliği yapacak.

Genshin Impact'in 4.4 sürümü, oyuncuların keyif alacağı pek çok yeni içerikle dolu bir güncelleme olacak gibi görünüyor. Yeni karakter görünümleri, Liyue karakterleri ve yeni alanın oyunun hayranlarını heyecanlandıracağı kesin.

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