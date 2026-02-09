Getir Artık Yabancı Mı? Uber Satın Alıyor!

Türkiye ve dünyada en çok bilinen sipariş uygulaması Getir, farklı bir döneme giriş yapıyor. Bu kapsamda Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yapılan bildirim kapsamında teslimat operasyonlarının belirli bir bölümünün Uber çatısı altına gireceğini onayladı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Uber ile Getir Arasında Aşamalı Satın Alma Anlaşması!

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yapılan bildiriye göre Uber, Abu Dabi merkezli Mubadala Investment Company ile 8 Şubat’ta anlaşmaya vardı. Anlaşma, Getir Perakende Lojistik AŞ’nin yemek, market, perakende ve su teslimatını kapsayan geniş bir portföyü içeriyor. Ancak satın alma süreci tek seferde değil aşamalı olarak ilerleyecek.

İlk olarak Uber, Getir’in yemek teslimatı işinin tamamını satın alacak. Borçlar hariç bazda belirlenen satış bedeli 335 milyon dolar olarak açıklandı. Bu işlemin gerekli düzenleyici onayların ardından 2026’nın ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor. Anlaşmanın devamında ise Uber; Getir’in market, perakende ve su teslimat işlerinde yüzde 15 pay almak üzere 100 milyon dolarlık yatırım yapacağı belirtildi.

Teslimat portföyünün geri kalanının satın alınması ise belirli operasyonel ve finansal performans koşullarına bağlı olarak önümüzdeki yıllarda gündeme gelebilecek. Uber ve Getir’den yapılan ortak açıklamaya göre anlaşma, Trendyol Go’yu da kapsayacak şekilde genişletilecek. Onay sürecinin tamamlanmasının ardından Uber; Getir ve Trendyol Go’nun farklı alanlardaki yetkinliklerini bir araya getirerek Türkiye teslimat pazarında daha güçlü bir yapı oluşturmayı hedefliyor.

Bu gelişme, Getir’in tamamen satıldığı anlamına gelmese de özellikle yemek teslimatı tarafında kontrolün Uber’e geçeceğini net biçimde ortaya koyuyor. Market ve perakende tarafında ise daha kademeli ve kontrollü bir ortaklık modeli öne çıkıyor. Türkiye merkezli bir girişim olarak doğan Getir’in, küresel bir devle bu ölçekte bir anlaşmaya imza atması yerli girişim ekosistemi açısından da kritik bir eşik olarak görülüyor.

