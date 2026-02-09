Togg Kullanıcıları Dikkat: Bu Güncelleme Trugo’da Ücretsiz Şarj Getirebilir

Togg kullanıcılarını ilgilendiren önemli bir güncelleme gündeme geldi. Bu kapsamda Togg sahipleri Trugo şarj istasyonlarından ücretsiz veya uygun fiyatlı şarj hizmeti alabilecek. Yapılacak olan yeni güncelleme birlikte MAC ID tanımlaması yapılıyor. Peki Togg MAC ID tanımlaması nedir? Kullanıcılara nasıl ücretsiz şarj imkanı sunacak? İşte konuyla ilgili detaylar...

Togg İçin Kritik Auto Şarj Güncellemesi!

2025 model Togg T10X ve Togg T10F araçlarda halihazırda aktif olan Auto Şarj özelliği son servis güncellemeleriyle birlikte artık 2023 ve 2024 model T10X’lere de açılmaya başladı. Yetkili servis bakımlarından sonra verilen servis formlarında yer alan “MAC ID tanımlaması yapıldı” ibaresi bu sürecin resmi olarak başladığını bizlere gösteriyor. Bu tanımlama sayesinde araç, şarj istasyonuna bağlandığı anda dijital kimliğiyle tanınabiliyor.

Yani araç ve istasyon arasında doğrudan bir kimlik doğrulama gerçekleşiyor. Bu da Auto Şarj destekli istasyonlarda herhangi bir kart okutma, uygulama açma veya manuel işlem gereksinimini ortadan kaldırıyor. Kabloyu takmanız yeterli oluyor şarj otomatik olarak başlıyor. Teknik açıdan bakıldığında bu gelişme sadece kullanım kolaylığı değil aynı zamanda araç bazlı fiyatlandırma ve kampanya imkanlarını da mümkün kılan bir altyapı anlamına geliyor.

Togg MAC ID Tanımlaması / Aurto Şarj Güncellemesi Nasıl İndirimli Fiyat Avantajı Sağlayacak?

Bugüne kadar Trugo’nun Togg kullanıcılarına özel bir indirim veya ücretsiz şarj kampanyası sunamamasının temel nedeni araçların istasyon tarafından net şekilde ayırt edilememesiydi. MAC ID tanımlaması ile bu teknik engel fiilen ortadan kalkmış durumda. Artık hangi aracın TOGG olduğu sistem tarafından otomatik olarak algılanabiliyor.

Bu da Trugo’nun yalnızca Togg kullanıcılarına özel tarifeler, indirimler veya dönemsel ücretsiz şarj kampanyaları oluşturabilmesinin önünü açıyor. Özellikle Auto Şarj altyapısının eski model T10X’lere de gelmesi bu potansiyelin çok daha geniş bir kullanıcı kitlesine yayılmasını sağladı. Şu an için Trugo veya TOGG cephesinden resmi bir “ücretsiz şarj” duyurusu yapılmış değil.

Ancak teknik altyapının tamamlanması gözlerin tamamen fiyatlandırma ve kampanya tarafına çevrilmesine neden olmuş durumda. Önümüzdeki günlerde Trugo’dan gelecek olası açıklamalar Togg ekosistemi açısından önemli bir dönüm noktası olabilir. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...