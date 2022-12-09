Getir, Gorillas'ı Satın Aldı: Milyar Dolarlık Anlaşma!

Günümüzde en popüler teslimat hizmetlerinden biri olan Getir, rakibi Gorillas şirketini 1 milyar doları aşkın bir ücret karşılığında satın aldı. Gerçekleşen satın alma işlemine dair merak edilen detaylar haberimizde.

Getir, Gorillas İçin Ne Kadar Ödeme Yapacak?

İlk olarak 2015 yılında kurulan Getir, oldukça önemli bir satın alma işlemine imza attı. Bloomberg'deki habere göre şirket, Berlin merkezli hızlı market teslimat şirketi olan Gorillas'ı 1.2 milyar dolar karşılığında satın aldı.

Gorillas'ın kurucuları arasında yer alan Kağan Sümer'in, gerçekleşen satın alma işleminin ardından şirketten ayrılması bekleniyor.

Getir Kurucusu Nazım Salur, yaptığı açıklamada "Piyasalar inip çıkabilir, ama önemli olan kullanıcılarımızın hizmetimizi seviyor olması ve sunduğumuz kolaylığın herkes tarafından kabul görmesi" ifadelerini kullandı ve açıklamasına şu sözler ile devam etti:

"Hızlı market teslimatı sektörü önümüzdeki uzun yıllar boyunca istikrarlı biçimde büyümesini sürdürürken, Getir de 7 yıl önce icat ettiği bu sektöre liderlik etmeye devam edecek."

İlk etapta Türkiye'de hizmet vermeye başlayan Getir, yıllar içerisinde Londra, Amsterdam, Berlin ve Paris dahil olmak üzere çeşitli ülkelerde de faaliyet göstermeye başladı. Gorillas ise 2020 yılında Kağan Sümer ve Jörg Kattner tarafından kuruldu.

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