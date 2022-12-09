En İyi Market Uygulamaları

Market uygulamaları, dışarı çıkmadan çevrim içi ortamda alışveriş yapabilmenize imkân tanır. Peki, alanında en başarılı hizmetler hangileri? Bu yazıda birbirinden başarılı uygulamaları bir arada topladık.

Günümüzde online market hizmetlerinin kullanıma sunulması ile beraber artık market alışverişi için dışarı çıkmaya gerek kalmadı. Market uygulaması sayesinde yapmanız gereken yalnızca ihtiyacınız olan ürünleri seçmek ve ödeme yapmak. Alışveriş tamamladıktan bir süre sonra ürünler teslim edilecektir.

İnternet üzerinden market ürünleri alabilmenize imkân tanıyan hizmetler, yoğun iş temposundan ötürü alışverişe vakit ayıramayan kişiler için oldukça kullanışlıdır. Peki, bu aktiviteyi gerçekleştirebilmenizi sağlayan en iyi uygulamalar neler?

Market Uygulamaları Listesi

Bisu

Getir

Trendyol

Amazon

İstegelsin

Cepte Şok

Hepsiburada

A101 Kapıda

Yemeksepeti

Migros: Sanal Market

Yukarıda çevrim içi ortamda alışveriş yapabilmenize imkân tanıyan 10 market uygulaması bulunuyor. Listede yer alan hizmetlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Bisu

Bisu, su siparişinin yanı sıra market alışverişi de yapabilmenize imkân tanıyan çok popüler bir hizmettir. Günümüzde Adana, Ankara, İstanbul, Kütahya, Edirne ve Eskişehir dahil pek çok şehirde hizmet veren Bisu'da meyve ve sebzelerden ete atıştırmalıklardan kahvaltılık ürünlere kadar çeşitli türlerde ürünler bulunuyor.

Getir

2015 yılında kurulan ve günümüzde en popüler uygulamalardan bir tanesi hâline gelen Getir üzerinden çok pratik bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Atıştırmalık, meyve ve sebze, temel gıdalar, ev bakım gibi kategorilerin yer aldığı hizmette market alışverişinin yanı sıra su, tatlı ve yemek siparişi de verebilirsiniz.

Trendyol

E-ticaret platformu Trendyol'da elektronik, aksesuar, mobilya gibi ürün türlerinin yanı sıra market ürünleri de yer alıyor. Mevcut Trendyol hesabınız varsa uygulama üzerinden ihtiyacınız olan ürünleri çok pratik bir şekilde satın alabilirsiniz.

Popüler uygulama üzerinden alışveriş yaparken Trendyol Cüzdan ifadesi ile karşılaştıysanız ve bunun ne demek olduğunu merak ediyorsanız Trendyol Cüzdan nedir, nasıl kullanılır sorularını yanıtladığımız yazıya göz atabilirsiniz.

Amazon

Dünya çapında oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan e-ticaret devi Amazon'da reçellerden yağlara baklagillerden makarnalara içeceklerden kahvaltılıklara kadar çeşitli türlerde çok sayıda ürün bulunuyor. En başarılı market uygulamaları arasında yer alan Amazon'da hesap oluşturduktan sonra alışveriş işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

İstegelsin

İnternet kullanıcılarının kolayca alışveriş yapabilmenize olanak tanıyan İstegelsin'de başarılı bir arayüz mevcut. Popüler hizmette meyve, sebze, et, tavuk, balık, kahvaltılık ürünler, pasta malzemeleri dahil olmak üzere çeşitli türlerde ürünler yer alıyor.

Cepte Şok

Şok marketin mobil uygulaması olan Cepte Şok, markete gitmeden alışveriş yapabilmenizi sağlıyor. Popüler market uygulaması, yemeklik malzemelerin yanı sıra içecek ve kahvaltılıklar gibi birçok türde ürünler sunuyor. Siparişinizi ister marketten teslim alabilir isterseniz siparişin adresinize teslim edilmesini sağlayabilirsiniz.

Hepsiburada

E-ticaret platformu Hepsiburada, tıpkı Trendyol gibi akıllı televizyon, giyim, akıllı telefon, tablet, mobilya gibi ürünlerin yanı sıra market ürünleri de sunuyor. Hepsiburada şarküteri ürünleri, kahvaltılık ürünler, organik ürünler, glutensiz ürünler gibi çeşitli kategorilere sahip.

A101 Kapıda

Çevrim içi alışveriş imkânı sayesinde markete gitmeye gerek bırakmayan A101 Kapıda, market alışverişi yapmak için A101 marketlerini tercih eden tüketiciler için harika bir hizmettir. Teslimat zamanını belirleyebilmenize imkân tanıyan uygulama haftanın her günü 10.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Yemeksepeti

En popüler sipariş uygulamalarından bir tanesi olan Yemeksepeti'nde yemek ve tatlı siparişlerinin yanı sıra market alışverişi imkânı da bulunuyor. Hizmette temel gıda, içecek, süt ve kahvaltılık, su, kasap ve şarküteri dahil olmak üzere çeşitli kategoriler mevcut.

Migros: Sanal Market

Alışveriş sürecini çok kolay hâle getiren Migros: Sanal Market'te hesap oluşturabilir ve hemen ardından ihtiyacınız olan ürünleri satın alabilirsiniz. Kullanıcı dostu arayüzü ile dikkat çeken uygulamada meyve, sebze, et, tavuk, balık, süt, kahvaltılık ürünler, temel gıda, atıştırmalık dahil çok sayıda ürün yer alıyor.

Bu yazıda market uygulamaları listesi hazırladık. Listede yer alan uygulamaların indirme bağlantılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.