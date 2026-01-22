Türkiye’nin En Kapsamlı Oyun Festivali “GG CON 1.0” Yakında Başlıyor

Türkiye’nin en kapsamlı oyun organizasyonlarından GG CON 1.0: Dijital Oyun ve Gençlik Festivali, kapılarını ziyaretçilerine açmaya hazırlanıyor. 30 Ocak ve 1 Şubat tarihleri arasında İstanbul Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri Merkezi’nde düzenlenecek olan etkinlik, toplam 60 saat boyunca oyun ve dijital eğlence sektörünün farklı bileşenlerini bir araya getirecek.

GG CON 1.0, 30 Ocak'ta Kapılarını Oyun Tutkunlarına Açacak

GG CON 1.0: Dijital Oyun ve Gençlik Festivali, 30 Ocak'ta kapılarını oyun tutkunları için açacak. 3 gün 2 gece sürecek olan etkinlikte toplam 60 saat boyunca oyuna doyacaksınız. Etkinliğin en belirgin özelliklerinden biri de katılımcıların kendi bilgisayarlarını getirebildiği "GG LAN Arena" (Yerel Ağ Oyun Alanı) bölümü olacak.

Ziyaretçiler, festival süresince alanda bilgisayarlarıyla vakit geçirebilecek ve talep edenler etkinlik alanında iki gece konaklayabilecek. Festival programında e-spor müsabakaları, oyun geliştirme maratonu (Game Jam), cosplay (kostüm) yarışmaları ve koleksiyon pazarı gibi çeşitli aktiviteler yer alacak.

48 saat sürecek Game Jam kapsamında katılımcılar oyun geliştirecek. Kostüm yarışmalarında ise yurt dışından gelen jüri üyeleri değerlendirme yapacak. Ayrıca içerik üreticileri ve influencerlar için ayrılan özel alanlarda ziyaretçi buluşmaları gerçekleştirilecek. Etkinlikte oyun sektöründen firmalar ve bağımsız stüdyolar da yer alacak.

Bu kapsamda Warrock oyununun ikinci versiyonunun ilk gösterimi yapılacak. Hiraru Games "Zoo Life Simulator"ı tanıtırken, Horizon Journey oyunu da festivalle eş zamanlı olarak piyasaya sürülecek. StartGate iş birliğiyle yaklaşık 100 bağımsız oyun stüdyosu yeni projelerini sergileme imkanı bulacak.

GGC kurucularından Halil Karabulut, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, amaçlarının oyun ve dijital eğlence ekosistemini tek çatı altında toplamak ve sektör için sürdürülebilir bir buluşma noktası oluşturmak olduğunu belirtti. Etkinlik biletlerine ve detaylı programa GG CON'un internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.