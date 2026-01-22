Uygun Fiyatlı Akıllı Saat Tanıtıldı! 30 Gün Pil Ömrü ve Dahası

Rogbid, yeni akıllı saati Apex S'i tanıttı. Bu cihaz, zarif bir tasarım ve uzun pil ömrü ile beraber geliyor. Gerek sporcular gerek ihlal edilmemesi gereken sağlık takibini kolaylaştırmak adına pek çok önemli özellik ile donatılan saatin bütçe dostu bir fiyat etiketi bulunuyor.

Rogbid Apex S Özellikleri

Ekran Boyutu : 1,75 inç

: 1,75 inç Ekran Teknolojisi : AMOLED (Panda Glass Koruma Teknolojisi)

: AMOLED (Panda Glass Koruma Teknolojisi) Ekran Çözünürlüğü : 466 x 466 piksel

: 466 x 466 piksel İşlemci : ATS3085S4

: ATS3085S4 Batarya : 800 mAh (30 güne kadar)

: 800 mAh (30 güne kadar) Bağlantı : Bluetooth 5.3

: Bluetooth 5.3 Konumlandırma : 6 Uydu Destekli GPS

: 6 Uydu Destekli GPS Sensörler ve Takip : Kalp atışı, kandaki oksijen seviyesi, uyku, stres, nefes takibi

: Kalp atışı, kandaki oksijen seviyesi, uyku, stres, nefes takibi Spor Modu: 100+ Spor Modu

Rogbid Apex S, 1,75 inç ekran büyüklüğüne sahip. AMOLED ekran üzerinde 466 x 466 piksel çözünürlük sunuyor. Cihaz ayrıca Panda Glass ekran koruma teknolojisini geliyor. Bu, çizilmelere karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor. Cihaz, altı uydu desteği ile birlikte geliyor. Böylece dünyanın neresinde olursanız olun, sinyalin hiç kopmaması sağlanıyor.

Telefonda hazırlanan ya da başkalarının paylaştığı rotaları aktarmayı mümün hâle getiren akıllı saat, kalp atışı hızını izleyebiliyor, kandaki oksijen seviyesini ölçebiliyor. Bunlara ek olarak uyku, stres ve nefes takibi yapmanıza da yardımcı oluyor. Cihaz, 100'den fazla spor modu içeriyor. Bu destek sayesinde yapılan spora göre en doğru sonuçları elde edebiliyorsunuz.

Yeni cihaz, 800 mAh batarya kapasitesi ile geliyor. Normal kullanımda 15 güne kadar kullanılabilen cihaz, bir kenara bıraktığınızda hiç şarj etmenize gerek olmadan 30 güne kadar çalışmaya devam ediyor. 3 ATM suya dayanıklılık ile ön plana çıkıyor. Gücünü ise ATS3085S4 işlemcisinden alıyor.

Rogbid Apex S Fiyatı

Rogbid Apex S için 59.99 dolar (2 bin 597 TL) fiyat etiketi belirlendi. Cihaz için şu an sadece siyah renk seçeneği sunuluyor. İki fiziksel düğme ve GPS özelliklerine hızlı bir şekilde erişmek için özel GPS düğmesi yer alıyor. Akıllı saat, Bluetooth 5.3 desteği de sunuyor.