Ghost of Tsushima Anime Serisi Crunchyroll'a Geliyor

Sony’nin CES 2025 basın toplantısında yapılan açıklamaya göre popüler anime platformu Crunchyroll, yeni bir yapımla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Platform; PlayStation ve Sony Music ile yaptığı iş birliğiyle sevilen oyun Ghost of Tsushima'nın animesini yayınlayacak.

Anime serisi, oyunun 2020’de çıkan Ghost of Tsushima: Legends adlı çok oyunculu moduna dayanacak ve 2027’de yayınlanacak.

Dizinin yönetmen koltuğunda daha önce Star Wars: Visions ve Batman Ninja gibi başarılı projelere imza atmış Takanobu Mizuno oturuyor. Hikayeyi ise Fate/Zero ve Psycho-Pass gibi yapımlardan tanıdığımız Gen Urobuchi şekillendirecek. Animasyon stüdyosu olarak ise Kamikaze Douga seçilmiş.

Ghost of Tsushima Animesinin Konusu Ne?

Ghost of Tsushima: Legends oyununda Samuray, Avcı, Ronin veya Suikastçı olmak üzere toplam dört sınıf sunuluyordu. İki kişilik hikaye görevleri, dört kişilik hayatta kalma modları ve bir baskın modu da vardı.

2020’de oyuna ücretsiz bir güncelleme olarak eklenen Legends, daha sonra bağımsız bir oyun olarak PS4 ve PS5 için piyasaya sürülmüştü. Şimdi animenin de bu özellikler çerçevesinde konu alacağı belirtiliyor.

PlayStation Productions’ın başındaki isim Asad Qizilbash'in yorumu şöyle:

Ghost of Tsushima’nın zengin ve sürükleyici dünyası, Japon mitolojisine dayanan fantastik Legends modu, bu proje için mükemmel bir zemin hazırlıyor. Aniplex, Sucker Punch Productions’ın hit oyununu muhteşem bir animeye dönüştürmek için en doğru partner.

Bu anime serisi PlayStation Productions’ın ilk anime uyarlaması olarak kayıtlara geçecek. Sony ayrıca Ghost of Tsushima için bir film de hazırlıyor.

Filmi John Wick serisinin yönetmeni Chad Stahelski yönetecek. Bu arada, Sucker Punch şu sıralar Ghost of Yotei adlı devam oyunu üzerinde çalışıyor. Yeni oyun 2025’te PS5 için çıkış yapacak.