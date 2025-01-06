GTA 6 Çıktığı İlk Sene Rekor Kıracak: Potansiyel Hasılat Dudak Uçuklattı

GTA 6, 2025'in en büyük eğlence etkinliği olarak gösteriliyor ve herhangi bir film ya da başka bir oyunla kıyaslandığında fark yaratacağı ihtimaline kesin gözüyle bakılıyor. Beklentiler büyük ve Rockstar çıtayı bir kez daha yükseltiyor:

Financial Times’ın DFC Intelligence ile yaptığı analizlere göre Grand Theft Auto 6'nın, satışa sunulduğu ilk yılda tam 3.2 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor.

2013'te çıkan GTA 5, sadece üç günde 1 milyar dolar gelir elde ederek eğlence sektörünün en hızlı satış yapan ürünü olmuştu.

Geliştirme Maliyeti de Bir O Kadar Büyük

Satış rakamları oldukça yüksek ama oyunu geliştirme maliyeti de öyle... Take-Two CEO'su Strauss Zelnick, "Zafer ilan etmek için erken, ama Rockstar Games yine muhteşem bir iş çıkaracak. Beklentiler oldukça yüksek." diyerek geliştirme maliyetinin ise dudak uçuklatan bir rakama, yani 2 milyar dolara yaklaşabileceği belirtti.

Öte yandan GTA 6 projesinin oyun sektörüne yeni bir ışık tutması bekleniyor. 2022’den bu yana oyun sektöründe 33 binden fazla kişi işini kaybetti. Microsoft ve Sony gibi devlerde bile ciddi işten çıkarmalar yaşandı. Circana’dan Mat Piscatella durumu şöyle yorumluyor:

Belki de oyun sektöründe bugüne kadar çıkmış en önemli şey bu olacak.

Çıkış Tarihinden Eser Yok

Herkesin gözü kulağı Rockstar’dan gelecek kesin çıkış tarihinde. Ancak bazı uzmanlar, oyunun 2026’ya sarkabileceğini öngörüyor.

Eski bir Rockstar çalışanı ise stüdyonun bu kararı ancak 2025 Mayıs’ında verebileceğini iddia ediyor. Son söz halen söylenmiş değil.