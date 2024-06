Ghost of Tsushima Filminin Ana Karakteri İçin Öne Çıkan İsim Belli Oldu!

Ghost of Tsushima filminin oyuncu kadrosu hakkında yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Daniel Richtman'ın yaptığı açıklamalara göre, tanınmış oyuncu Hiroyuki Sanada, filmin oyuncu kadrosuna katılmak için görüşmelerde bulunuyor. Bu, Sanada'nın popüler bir video oyunu karakterini canlandıracak olması durumunda ilk kez olmayacak.

Hiroyuki Sanada'nın Ghost of Tsushima Filmindeki Olası Rolü

Sony'nin Mart 2021'de duyurduğu Ghost of Tsushima filmi için hazırlıklar devam ediyor. Şu anda film hakkında pek çok detay henüz netlik kazanmış değil, ancak yönetmen koltuğunda John Wick serisinden tanıdığımız Chad Stahelski'nin oturacağı bildiriliyor. Senaryo ise Takashi Doscher tarafından kaleme alınacak.

Hiroyuki Sanada'nın filmde hangi rol için düşünüldüğü henüz açıklanmadı, ancak karakterin muhtemelen Jin Sakai'nin amcası ve akıl hocası olan Lord Shimura olduğu tahmin ediliyor. Şu ana kadar proje için resmi bir oyuncu kadrosu duyurulmadı ve Sanada'nın görüşmeleri henüz resmi olarak onaylanmadı.

Ghost of Tsushima, 2020 yılında PlayStation 4 için piyasaya sürüldüğünde büyük bir başarı elde etmişti. Oyun, hızla Sony'nin en hızlı satan oyunlarından biri haline geldi ve The Game Awards'da Yılın Oyunu için aday gösterildi.

Oyunda oyuncular, Japonya'nın ilk Moğol istilası sırasında Tsushima Adası'nı korumakla görevli bir samurayı kontrol ediyorlar. Oyun, görevleri tamamlama şeklinde oyunculara özgürlük tanıyan bir kum havuzu tarzında oyun olup, samurayın "Tsushima'nın Hayaleti" takma adını almasına neden olan suikastlar için gizli taktikleri kullanmalarını sağlıyor.

Hiroyuki Sanada, daha önce The Last Samurai ve Rush Hour 3 gibi filmlerde rol aldı. Son zamanlarda, Army of the Dead, Bullet Train ve John Wick: Chapter 4 gibi filmlerde de yer aldı. Ayrıca, HBO'nun Westworld dizisinde önemli bir rol üstlendi ve Shogun gibi yapımlarda eleştirmenlerden büyük övgü aldı.

Sanada'nın Ghost of Tsushima filmindeki muhtemel rolüne ek olarak, oyuncunun Mortal Kombat ve Shogun gibi yapımlarda da yer alması bekleniyor. Özellikle Mortal Kombat 2'nin 2023 yılında vizyona girecek olmasıyla, Sanada'nın Scorpion rolünde yeniden karşımıza çıkması bekleniyor. Ayrıca, Shogun dizisinin gelecek sezonları için de planlar yapılmakta.