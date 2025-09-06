Ghost of Yotei'nin Dosya Boyutu Ortaya Çıktı! Kaç GB Olacak?

Ghost of Yotei'nin dosya boyutu açıklandı. Uzun oynanış süresi ve kasvetli atmosferi ile dikkatleri üzerinde toplamayı başaran video oyununun dosya boyutunda serinin bir önceki oyunu Ghost of Tsushima'ya kıyasla önemli bir artış olduğu görülüyor.

Ghost of Yotei Kaç GB Olacak?

Ghost of Yotei'nin 01.002.000 sürümünün boyutunun 85.119 GB olduğu belirtildi. Ghost of Tsushima Director's Cut ise 75 GB dosya boyutuna sahip. Bu fark, her oyuncu için çok önemli olmasa da bazıları için kayda değer görünüyor. Yeterli alana sahip olmayan kişilerin şimdiden Ghost of Yotei için alan açması gerekebilir.

Oyunun dosya boyutuna ek olarak ön yükleme tarihi de aktarılan bilgiler arasında yer alıyor. Oyun piyasaya sürülmeden bir hafta önce ön yükleme yapılabilecek. Böylece oyuncular 25 Eylül 2025'te oyunu yükleyebilecek ve oyun resmî olarak çıkış yaptığında hiç vakit kaybetmeden Ghost of Yotei'nin sunduğu dünyanın keyfini çıkarmaya başlayabilecek.

Ghost of Yotei Çıkış Tarihi

Ghost of Yotei, 2 Ekim 2025 tarihinde PlayStation 5 için piyasaya sürülecek. Şu anda ön siparişe açık olan oyun için 25 Eylül 2025 itibarıyla ön yükleme yapmak mümkün olacak. Ön yükleme yapan kişiler, oyun erişime açıldıktan sonra indirmeyle uğraşmadan oyunu doğrudan deneyimleyebilecek.

Ghost of Yotei Oynanış Fragmanı

Ghost of Yotei'nin Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Ghost of Yotei, standart ve Digital Deluxe olmak üzere iki farklı sürümle birlikte geliyor. PlayStation Store üzerindeki güncel fiyatlara göre oyunun standart sürümü 3 bin 449 TL, Digital Deluxe sürümü ise 3 bin 849 TL fiyat etiketine sahip.

Digital Deluxe sürümünün standart sürümden farkı sadece oyunu içermemesi. Oyunla birlikte yılan zırhı, kılıç seti, tılsım ve daha birçok avantaj sunuyor. İkisi arasında 400 TL fiyat farkı olduğu bulunuyor. Dolayısıyla hangisinin seçileceği tamamen oyuncuya kalmış.

Ghost of Yotei Nasıl Bir Oyun?

Ghost of Yotei, Ghost of Tsushima'dan 300 yıl sonrasını merkezine alıyor. Atsu'yu yönettiğimiz video oyununda karakterimizin ailesini öldüren kişileri bulmak için eşsiz bir yolculuğa çıkacağız. Gerek atmosferi gerek oynanışı gerek savaş sistemi ile şimdiye kadarki en iyi oyunlardan biri olması bekleniyor.