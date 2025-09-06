Rematch Oyuncularına Müjde: Beklenen Özellik Nihayet Geldi!

Kısa sürede milyonlarca oyuncunun beğenisini kazanan Rematch yeni özelliklerle büyümeye devam ediyor. Son olarak oyunun geliştiricisi Sloclap oyuncuların uzun zamandır beklediği iki önemli özelliği nihayet oyuna ekledi.

Şirket, Patch 3 adıyla yayınladığı son güncelleme ile birlikte çapraz platform desteği ve oyuncu raporlama sistemi özelliklerini nihayet kullanıma sundu. Gelin şimdi Rematch'in yeni özelliklerine hep birlikte göz atalım.

Tüm Rematch Oyuncuları Artık Aynı Havuzda Olacak

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, oyuna çapraz platform (crossplay) desteğinin eklenmesiyle birlikte tüm oyuncular aynı havuzda yer alabilecek. Bu durum PC, Xbox Series S/X ve PlayStation 5 platformlarındaki tüm Rematch oyuncularının aynı sunucularda yer alıp çevrim içi müsabakalarda eşleşebileceği anlamına geliyor.

Öte yandan çapraz oynama desteği tamamen isteğe bağlı bir özellik olacak. Sadece kendi platformundaki diğer oyuncularla mücadele etmek isteyen kullanıcılar ayarlar menüsünden bu seçeneği kapatabilecek. Ancak oyunun geliştiricisi Sloclap özellikle online karşılaşmalar öncesindeki bekleme sürelerinin en aza indirilmesi için çapraz platform desteğinin açık tutulmasını öneriyor.

Yeni sistem ile birlikte oyuncular arası etkileşimin de artırılması hedefleniyor. Bu kapsamda platformlar arası parti kurma ve arkadaş ekleme gibi sosyal özellikler de çapraz oynama desteği ile birlikte Rematch oyuncularının beğenisine sunulacak.

Kötü Niyetli Oyuncular Raporlanabilecek

Güncellemenin bir diğer önemli yeniliği ise oyuncu raporlama sistemi. Bu özellik sayesinde oyuncular karşılaştıkları kural dışı davranışları doğrudan Sloclap sunucularına bildirebilecek. Geliştirici ekip gönderilen raporları inceleyerek kuralları ihlal eden oyunculara çeşitli yaptırımlar uygulayacak.

Yeni raporlama sisteminin yanı sıra bazı performans iyileştirmeleri de yayınlanan güncellemede mevcut. Fare ve klavye kontrolleri için yeni nişan alma modları, topun geri dönmesi ve kaleci hatalarının giderilmesi gibi düzenlemeler bunlardan sadece bazıları.

Ayrıca, yeni sürüm ile beraber animasyonlardaki senkronizasyon sorunlarının en aza indirildiği ve oyun içi grafiklerin daha gerçekçi hale geldiği de belirtiliyor. Güncelleme ile birlikte gelen tüm yenilik ve hata düzeltmelerinin listesini burada bulabilirsiniz.

Peki siz en iyi futbol oyunlarından Rematch'in yeni özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.