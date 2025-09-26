Fiyatı Cep Yakan Ghost of Yotei'nin İnceleme Puanları Açıklandı

Sucker Punch Productions tarafından geliştirilen Ghost of Yotei ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda uzun süredir merakla beklenen Ghost of Yotei'nin inceleme puanları belli oldu. Peki, aksiyon macera ve RPG türlerindeki oyun beklentileri karşılayabildi mi?

Ghost of Yotei'nin İnceleme Puanları Ne Durumda?

Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'in üstlendiği Ghost of Yotei için Metaciritc sayfası üzerinden 106 adet inceleme paylaşıldı. PlayStation 5 sürümünün Metacritic puanı 87 olarak açıklandı. Ghost of Yotei'ye VGC 100 puan, Game Rant 100 puan, Game Informer 93 puan, IGN ise 80 puan verdi. İnceleme puanlarının bir kısmı şu şekilde:

Digital Trends: 100 puan

100 puan VGC: 100 puan

100 puan Game Rant: 100 puan

100 puan Atomix: 95 puan

95 puan Game Informer: 93 puan

93 puan Push Square: 90 puan

90 puan Screen Rant: 90 puan

90 puan GameSpot: 90 puan

90 puan GamingBolt: 90 puan

90 puan TechRadar Gaming: 90 puan

90 puan Wccftech: 88 puan

88 puan IGN: 80 puan

80 puan ComicBook: 80 puan

80 puan Eurogamer: 60 puan

Ghost of Yotei Fragmanı

Ghost of Yotei Türkiye Fiyatı

Geçtiğimiz haftalarda PlayStation mağazası üzerinden ön siparişe açılan Ghost of Yotei'nin standart ve Digital Deluxe olmak üzere iki farklı sürümü bulunuyor. Standart sürüm 3 bin 449 TL, çeşitli avantajlar sunan Digital Deluxe sürümü ise 3 bin 849 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Ghost of Yotei Nasıl Bir Oyun?

Ghost of Yotei, aksiyon macera türünde bir oyundur. Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'in üstlendiği oyun, Ghost of Tsushima'dan 300 yıl sonrasını konu alacak. 1600'li yıllarda geçen oyunda ailesini öldüren kişileri bulmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkan Atsu'yu kontrol edeceğiz.

Ghost of Yotei Çıkış Tarihi

Çok sayıda oyuncu tarafından uzun süredir merakla beklenen Ghost of Yotei oyunu 2 Ekim 2025 tarihinde PlayStation 5 için satışa sunulacak. Ghost of Tsushima 2020 yılında PlayStation 4, 2021 yılında PlayStation 5, 2024 yılında ise PC'ye gelmişti. Ghost of Yotei'nin önümüzdeki yıllarda PC'ye gelip gelmeyeceği henüz belli değil.