Amazon, 510 TL'lik İki Oyunu Ücretsiz Veriyor! Bunları Kaçırmayın

Amazon, Prime Gaming ile oyunculara her ay düzenli olarak bedava oyunlar veriyor. Bu abonelik sayesinde ayrıyeten ödeme yapmadan çok çeşitli oyunlara sahip olabiliyorsunuz. Yeni başlayan fırsat sayesinde ise sizi birbirinden harika iki adet oyun bekliyor. Gizem çözmeyi ve aşçılık oyunlarını seviyorsanız Amazon'un sunduğu ücretsiz oyunları çok seveceksiniz.

Amazon, İki Oyunu Ücretsiz Olarak Sunuyor

Amazon'un Prime kullanıcılarına Mystical Riddles: Ghostly Park Collector's Edition (CE) ve Pixel Cafe oyunlarını ücretsiz olarak veriyor. Her iki oyuna da Prime Gaming web sitesine gidip Amazon Prime aboneliğinizi kullanarak erişebilirsiniz. Prime Gaming aboneleri için başlatılan ücretsiz oyun fırsatı, her iki oyun için de 29 Ekim 2025'te sona erecek. Bu, kampanya sona ermeden oyunu almak için 1 aydan uzun süreniz olduğu anlamına geliyor.

Mystical Riddles: Ghostly Park Nasıl Bir Oyun?

Mystical Riddles: Ghostly Park, en iyi dedektiflik oyunları arasında yer alan bir oyun. Oyunda kurbanların ölümünün arkasındaki gizemi çözmeye çalışıyorsunuz ancak bu olay mahalli şimdiye kadarki tüm yerlerden çok daha farklı. Öyle ki insanlar buranın perili olduğunu söylüyorlar. Allison isimli bir kadın, sizden kız kardeşine ne olduğunu ortaya çıkarmanız için yardım istiyor.

Oyunda 100'ü aşkın bulmaca mevcut. Sır perdesini kaldırmak içinse ipuçlarını toplamanız ve insanlarla konuşmanız gerekiyor. Burada neler olduğunu çözebilecek tek kişi sizsiniz. Şehri yavaş yavaş karanlık sararken zorlu şartlara rağmen insanlara yardımcı olmak için tüm dedektiflik becerilerinizi kullanmalısınız.

Mystical Riddles: Ghostly Park (CE) Fragman

Mystical Riddles: Ghostly Park (CE) Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: 1,7 GHz

1,7 GHz RAM: 1 GB

1 GB DirectX: Sürüm 9.0

Sürüm 9.0 Kullanılabilir Depolama Alanı: 1200 MB

Pixel Cafe Nasıl Bir Oyun?

Pixel Cafe, piksel grafikli oyunlar oynamaktan keyif alanların kesinlikle beğeneceği oyunlar arasında yer alıyor. Oyunda kahve ve yemek yapmakta ustalaşmak için elinizden gelenin her zaman fazlasını yapmaya çalışıyorsunuz. Yeni tarifler öğreniyor ve zorlu çalışma koşullarına uyum sağlıyorsunuz. Oyunda ayrıca evinizi istediğiniz gibi dekore etmeniz de mümkün. Mobilya satın alabilir ve burayı gerçekten sizi yansıtan bir yere dönüştürebilirsiniz.

Oyunun müzikleri için ayrı bir paragraf açmak gerek. Müzikler, sizi doğrudan oyunun büyüleyici atmosferinin içine sürüklüyor. Çeşitli tarz ve duygular yansıtan harika müzikler mevcut. Sizi inanılmaz rahatlatırken bir yandan da odak noktanızın merkezine oyunu almanızı sağlıyor.

Pixel Cafe Fragman

Pixel Cafe Minimum Sistem Gereksinimleri