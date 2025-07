Ghost of Yotei, "Bu Her Oyuna Lazım" Dedirtecek Moduyla Alkış Topladı

State of Play etkinliğinde öne çıkan Ghost of Yotei, modları sayesinde övgü topladı ve diğer oyunlar için ilham kaynağı oldu. Sinematik oyun deneyiminin zirvede olmasını sağlayan grafikler, detaylar ve mekanikler bir yana, oyundaki sürpriz modlarla bu deneyim çok daha lezzetli bir hâl alıyor. Stüdyonun önceki oyunu Ghost of Tsushima'nın devamı olan Ghost of Yotei'de iki mod var ve sonrasında iki sürpriz mod daha eklenecek.

Oyuncular, bu modlar sayesinde deneyimlerini daha kişisel hale getirecek ve oyundan daha çok keyif alacak. Hem görsel, hem de işitsel anlamda oyunun içindeymiş gibi hissedecekler.

Ghost of Yotei — Lo-fi ve Miike Modu

Sucker Punch Productions, Lofi ve Miike adlı iki özel mod geliştirdi. Ayrıca atmosferi canlandıran Kurosawa adlı modu da dikkat çekiyor. Bu modlar, stüdyonun iki farklı sanatçıya olan saygısını da vurguluyor. Örneğin Miike modu, ünlü Japon yönetmen Takashi Miike onuruna geliştirildi. Bu mod, çatışma sırasında kamerayı daha yakına getiriyor ve mekaniklerin öne çıkmasını sağlayarak gerçekçi bir deneyim sunuyor. Kan ve hareketlere bağlı olarak oradan oraya zıplayan çamur efekti de sahnelere derinlik ekliyor.

Lo-fi modu ise adından da anlayabileceğiniz üzere playlist tarzı bir mod. Oyundaki tarihi topraklarda yol alırken yönetmen Shinichirō Watanabe'nin tarzına sadık kalan besteler kendini gösteriyor. Müzikler, atmosferle uyumlu işliyor ve bir filmin en can alıcı sahnesinde derinliğini artıran müzik ve ses efektinin tam zamanında giriş yapması gibi bir tat bırakıyor.

Ghost of Yotei 19 Dakikalık Oynanış Videosu

Geçtiğimiz gün PlayStation State of Play etkinliğinde 19 dakikalık gösterim yapan Ghost of Yotei, video platformu YouTube'da da kısa sürede büyük ilgi gördü. Ghost of Yotei 19 dakikalık oynanış videosu daha şimdiden neredeyse 3 milyon izlenmeye sahip. Videoyu aşağıda bulabilirsiniz:

Ghost of Yotei Ne Zaman Çıkacak? Fiyatı Ne Kadar?

PS5 için çıkış yapacak olan Ghost of Yotei, Türkçe dil desteğiyle beraber gelecek. Oyunun çıkış tarihi 2 Ekim 2025 olarak belirlendi. Fiyatı ise ₺1.690,00 olacak.