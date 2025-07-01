24 GB RAM'li Aşırı Güçlü Oyun Tableti Geliyor! Fiyatı Açıklandı

Geçtiğimiz haftalarda Çin'de tanıtılan REDMAGIC Gaming Tablet 3 Pro'nun küresel sürümü çok yakında satışa sunulacak. REDMAGIC Astra olarak isimlendirilen tablet uygun fiyata çok güçlü donanım sunuyor.

REDMAGIC Astra Özellikleri

9,06 inç ekran büyüklüğüne sahip REDMAGIC Gaming Tablet 3 Pro, OLED ekran üzerinde 1504 x 2400 piksel çözünürlük, 165Hz yenileme hızı, 313 PPI piksel yoğunluğu ve 1600 nite kadar tepe parlaklığı sunuyor. 370 gram ağırlığındaki tablet 207,55 x 134,73 x 6,9 mm boyutlarında.

Tablette Snapdragon 8 Elite bulunuyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor.

En iyi tabletler arasında yer alan REDMAGIC Astra 12 GB, 16 GB ve 24 GB olmak üzere üç farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri mevcut. 8200 mAh batarya kapasitesine sahip tablet 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Android 15 tabanlı RedmagicOS 10.5 ile birlikte gelen tabletin arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Tabletin ön kamerası ise 8 megapiksel çözünürlüğe sahip.

Yüzde 90,1 ekran gövde oranına sahip tablette ICE-X Cooling isimli gelişmiş soğutma sistemi bulunuyor. Bu, oyun oynarken veya tablette herhangi bir işlem yaparken ısınma sorunu yaşanmamasını sağlıyor.

REDMAGIC Astra Fiyatı

12 GB RAM + 256 GB Depolama: 549 dolar (21.874 TL)

549 dolar (21.874 TL) 16 GB RAM + 512 GB Depolama: 699 dolar (27.849 TL)

699 dolar (27.849 TL) 24 GB RAM + 1 TB Depolama: 899 dolar (35.817 TL)

REDMAGIC Astra Ne Zaman Satışa Sunulacak?

REDMAGIC Astra 16 Temmuz tarihinde Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Meksika ve İngiltere dahil pek çok ülkede satışa sunulacak. Tabletin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.