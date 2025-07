Ghost of Yotei'nin 19 Dakikalık Oynanış Videosu Yayınlandı

Sony tarafından geçtiğimiz yılın eylül ayında düzenlenen State of Play etkinliğinde Ghost of Yotei duyurulmuştu. O günden beri merakla beklenen Ghost of Tsushima'nın devam oyunu Ghost of Yotei için oynanış videosu yayınlandı.

Ghost of Yotei'nin Oynanış Videosu Nasıl İzlenir?

PlayStation'ın resmî YouTube kanalı üzerinden Ghost of Yotei'nin oynanış videosu paylaşıldı. Kısa sürede yoğun bir ilgiyle karşı karşıya kalan video 19 dakika uzunluğunda. Bu video, oyunun atmosferi, oynanışı ve grafikleri hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor.

Ghost of Yotei'nin Türkiye Fiyatı

Ghost of Yotei, geçtiğimiz haftalarda PlayStation Store üzerinden ön siparişe açılmıştı. Oyunun standart ve Digital Deluxe olmak üzere iki farklı sürümü bulunuyor. Standart sürümü 3 bin 449 TL fiyata satılıyor.

Digital Deluxe için 3 bin 149 TL fiyat belirlendi. Çeştili avantajlar sunan bu sürüm, oyunun yanı sıra yılan zırhı, kılıç seti, tılsım, yolcu haritaları (erkenden açılır), Digital Deluxe zırh boyası, Digital Deluxe at ve eyer içeriyor.

Ghost of Yotei Çıkış Tarihi

Ghost of Yotei oyunu 2 Ekim 2025 tarihinde PlayStation 5 için satışa sunulacak.

Ghost of Yotei Nasıl Bir Oyun?

Ghost of Yotei, aksiyon macera türünde bir oyundur. Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'in üstlendiği oyun, Ghost of Tsushima'dan 300 yıl sonrasını konu alacak. 1600'li yıllarda geçen oyunda ailesini öldüren kişileri bulmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkan Atsu'yu kontrol edeceğiz.