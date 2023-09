Yapay Zeka Şarkılarıyla Ünlenen 'Ghostwriter' Yeni Şarkısıyla Tekrar Gündemde!

Yapay zekâ ile oluşturduğu Drake şarkısıyla ünlenen Ghostwriter yeni bir parça yayınladı ve bu sefer parça Travis Scott ve 21 Savage'ın yapay zekâ tarafından üretilen seslerini içeriyor.

TikTok'ta yayınlanan "Whiplash" adlı şarkıda Ghostwriter, şarkının sonunda iki sanatçı için bir de not bırakıyor.

"Müziğin geleceği burada. Sanatçılar artık parmaklarını bile kıpırdatmadan seslerinin kendileri için çalışmasına izin verebiliyorlar. İnsanların bu şarkıyı istediği çok açık. Bu kaydı yayından kaldırmamı istiyorsanız Instagram'dan bana DM atın."

Ghostwriter, Travis Scott ve 21 Savage şarkının yayınlanmasına izin verirse telif haklarını onlara yönlendireceğini de belirtiyor.

Ghostwriter'ın Parçaları Telif Haklarıyla Boğuşuyor

Ghostwriter, bu yılın başlarında yapay zekâ tarafından üretilen Drake şarkısı "Heart on My Sleeve"in yayınlanmasıyla ciddi telif hakkı sorularına yol açmış ve şarkı kaldırılmadan önce Spotify, Apple Music ve diğer yayın hizmetlerinde ilgi görmeye başlamıştı.

The New York Times'ın haberine göre Ghostwriter, yapay zekâ tarafından üretilen yeni single'ının yanı sıra "Heart on My Sleeve" adlı şarkısını en iyi rap şarkısı ve yılın şarkısı olmak üzere iki kategoride Grammy'ye aday gösteriyor. Grammy'den sorumlu olan Recording Academy'nin CEO'su Harvey Mason Jr. bu şarkı ile ilgili olarak NYT'ye verdiği röportajda "Yaratıcı yönü itibariyle, bir insan tarafından yazıldığı için kesinlikle uygun." ifadelerini kullanmıştı.

