Bayram İkramiyesinin Ne Kadar Olacağı Belli Oldu: Kimler Alacak, Ne Zaman?

Milyonlarca emekli ve hak sahibinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme takvimi belli oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2025 Kurban Bayramı öncesi emeklilere yapılacak ikramiye ödemelerinin 31 Mayıs ile 4 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Kurban Bayram İkramiyesi 4000 TL

Kurban bayramı ikramiyesinin tutarı 4000 TL olacak. Toplamda 57,4 milyar TL ödeme yapılacak.

Yalnızca emekliler değil; vazife malulleri, şehit yakınları, güvenlik korucular, terör mağdurları, sürekli iş göremezlik geliri olanlar, ölüm ve yaşlılık aylığı alanlar ve son olarak gaziler ile şampiyon olmuş sporcular da ikramiyeden nasibini alacak.

Ödemeler 31 Mayıs'ta Başlayacak

Bağ-Kur (4B) emeklileri 31 Mayıs'ta, Emekli Sandığı (4C) emeklileri 1 Haziran'da, SSK (4A) emeklileri ise 2, 3 ve 4 Haziran tarihlerinde ikramiyelerini alacak.