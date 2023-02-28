Çekimler Tamamlandı: Gibi Yeni Sezonu Ne Zaman Çıkacak?

Gibi yeni sezon yayın tarihi ortaya çıktı. Peki, çok sayıda kişi tarafından merak içerisinde beklenen Gibi dizisinin 4. sezonu ne zaman yayımlanacak? Yaşanan gelişmeye dair tüm ayrıntılar haberimizde.

İlk olarak 2021 yılında Exxen isimli yerli dijital yayın platformu üzerinden yayımlanmaya başlayan Gibi, ilk bölümden itibaren büyük bir hayran kitlesine sahip oldu. Oldukça popüler bir dizi olan Gibi'nin üçüncü sezonu geçtiğimiz yıl içerisinde çıkmıştı.

Üçüncü sezonun yayımlanmasının ardından çoğu kişi, yeni sezonu merak içerisinde beklemeye başlamıştı. Gibi'nin 4. sezon yayın tarihi ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı.

Gibi Yeni Sezon Yayın Tarihi Ne Zaman?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre popüler dizinin dördüncü sezon çekimleri geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Yeni sezonun yönetmenliğini üstlenen Barış Yöl, 5,5 hafta süren çekimlerin tamamlanmasının ardından "Uzun bir süreden sonra çalıştığım en keyifli setlerden biri" ifadelerini kullandı.

10 bölümden oluşacağı söylenen dördüncü sezonun herhangi yeni bir gelişme olmazsa mart ayının sonunda yayımlanması bekleniyor. Büyük bir başarının altına imza atan dizinin 5. ve 6. sezonlarının da çekileceği söyleniyor.

Gibi Konusu

Yılmaz ve İlkkan'ın hikâyesine tanık olduğumuz Gibi'nin her bölümünde farklı bir konu işleniyor. Bu sebepten ötürü dizinin belirli bir konusu bulunmuyor. Diziyi henüz izlemediyseniz popüler dijital yayın hizmetti Exxen'e belirli bir ücret karşılığında abone olabilir ve izlemeye başlayabilirsiniz.

Gibi Oyuncuları

Feyyaz Yiğit

Kıvanç Kılınç

Ahmet Kürşat Öçalan

Senaristliğini Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi'nin üstlendiği başarılı dizinin oyuncu kadrosunda Feyyaz yiğit, Kıvanç Kılınç ve Ahmet Kürşat Öçalan gibi isimler bulunuyor.