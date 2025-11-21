240Hz OLED Ekrana Sahip Oyun Monitörü Tanıtıldı

Gigabyte, GO27Q24 isimli yeni bir monitör tanıttı. Bununla beraber oyun monitörünün teknik özellikleri belli oldu. Fiyat etiketi ve satış tarihine dair ise bir bilgi paylaşılmadı. Etkileyici bir tasarıma sahip olan monitör yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlüklü ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Gigabyte GO27Q24 Özellikleri

Ekran Boyutu: 27 inç

27 inç Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 2560 piksel

1440 x 2560 piksel Ekran Teknolojisi: QD-OLED

QD-OLED Ekran Yenileme Hızı: 240Hz

240Hz Tepki Süresi: 0,03 ms

0,03 ms Renk Gamı: %99 DCI-P3

%99 DCI-P3 Kontrast Oranı: 1.500.000:1

1.500.000:1 Parlaklık: 400 nit

400 nit HDR Desteği: HDR10

HDR10 Portlar: iki adet HDMI 2.0, bir adet Displayport 1.4, bir adet USB Type-C ve bir adet kulaklık girişi

27 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Gigabyte GO27Q24, QD-OLED ekran üzerinde 1440 x 2560 piksel çözünürlük, 240Hz yenileme hızı ve 0,03 ms tepki süresi sunuyor. Bütçe dostu bir fiyat ile piyasaya sürülmesi beklenen monitörde düşük gecikme süresi ve yüksek yenileme hızı sayesinde üst düzey bir oyun deneyimi elde ediliyor.

GO27Q24, yüzde 99 DCI-P3 renk gamı ve 1.500.000:1 kontrast oranı sayesinde canlı renkler sunuyor. HDR10 desteğine sahip olan monitör 400 nit parlaklığa ulaşabiliyor. Monitörde oyuncular için özel özellikler de mevcut. farklı ekran boyutları ve en boy oranları arasında geçiş yapmanızı sağlayan Tactical Switch 2.0 da bulunuyor.

Gigabyte tarafından tanıtılan yeni oyun monitöründe iki adet HDMI 2.0, bir adet Displayport 1.4, bir adet USB Type-C ve bir adet kulaklık girişi yer alıyor. Kullanıcılar, oturuş pozisyonuna ve masa düzenine göre monitörü en uygun açıda kullanabiliyor. Bu kapsamda monitör yukarı-aşağı, öne-arkaya, sağa-sola doğru hareket ettirilebiliyor.

Monitörde ayrıca gelişmiş soğutma sistemi bulunuyor. Böylece ısınma sorunu önlenerek monitörün her zaman serin kalması sağlanıyor. Siyah renk seçeneğine sahip olan monitörün fiyat etiketinin ne zaman açıklanacağı ve hangi ülkelerde satışa sunulacağı ise henüz belli değil.