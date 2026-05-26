Samsung’dan Türkiye’de Çok Satan Uygun Fiyatlı Telefonlara One UI 8.5 Müjdesi

Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesini yayınladığı model sayısını artırmaya devam ediyor. Kısa süre önce Galaxy S23 serisi için güncellemeyi kullanıma sunan Güney Koreli teknoloji devi, şimdi de odağını uygun fiyatlı Galaxy A serisi modellere çevirdi. Bu kapsamda şirket, Türkiye’de de satışta olan iki bütçe dostu cihaz için One UI 8.5 güncellemesini yayınladı. İşte ayrıntılar...

One UI 8.5 Güncellemesi Galaxy A26 ve Galaxy A17 İçin Yayınlandı mı?

Samsung, Galaxy A26 ve Galaxy A17 modelleri için Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesini yayınladı. Kdemeli olarak dağıtılan güncelleme, böylelikle kullanıcılarla buluşmaya başladı. Önemli yenilikleri beraberinde getiren güncellemenin sürüm numarası Galaxy A26 için A266MUBU9CZEA, Galaxy A17 için ise A176BXXU5CZE9 olarak açıklandı.

Samsung Galaxy A26 ve Galaxy A17 modelleri Türkiye’de de satılıyor. Akıllı telefonların başlangıç fiyatları ise sırasıyla yaklaşık 16 bin TL ve 14 bin TL seviyesinde. Bu nedenle cihazların Türkiye'de satılan ucuz telefonlar arasında yer aldığını söylemek mümkün. Bütçe dostu olmalarına rağmen One UI 8.5 güncellemesiyle gelen özelliklerle buluşuyorlar. Kısa süre içinde Türkiye’deki kullanıcıların da güncellemeyi alması bekleniyor.

One UI 8.5 Güncellemesi Nasıl Yüklenir?

Samsung telefonunuza One UI 8.5 sürümünü yüklemek için sadece birkaç adımı takip etmeniz gerekiyor. Yani oldukça basit. İlk olarak Ayarlar uygulamasına girin. Akabinde "Yazılım Güncellemesi" bölümüne ulaşın. Bu sayfada yer alan "İndir ve Yükle" butonuna dokunun. Eğer güncelleme cihazınız için hazırsa indirme başlayacak ve bu işlem birkaç dakika içerisinde tamamlanacaktır. İndirme tamamlandıktan sonra kurulumu başlatabilirsiniz.

Bu arada güncelleme işlemine başlamadan önce herhangi bir sorun yaşanmaması için telefonunuzun şarj seviyesinin en az yüzde 50 olmasına dikkat edin. Ayrıca mobil internetinizin tükenmemesi için cihazınızın bir Wi-Fi ağına bağlı olup olmadığını kontrol etmenizde de fayda var.

One UI 8.5 Güncellemesi Yenilikleri Neler?

Samsung’un Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesi önemli yenilikleri beraberinde getiriyor. Güncellemeyle birlikte sistem genelinde performans ve güvenlik odaklı çeşitli iyileştirmeler yapıldı. Arayüz tarafındaki en dikkat çekici değişikliklerden biri ise ana ekrandaki uygulama ikonlarının 3D efekt kazanması oldu. Bunun yanı sıra geçiş animasyonları da daha modern ve akıcı hale getirildi. Ayrıca Kontrol Merkezi üzerinde yer alan ögelerin boyutları artık kullanıcı tarafından ayarlanabiliyor.

Yapay zekâ tarafında da dikkat çeken yenilikler bulunuyor. Fotoğraf düzenleme için yeni yapay zekâ destekli araçlar sunulurken, telefon görüşmelerinde karşı tarafın söylediklerini otomatik olarak yazıya dökebilen özellik de eklendi.

Bununla birlikte Samsung, cihazlar arası iletişimi güçlendirmek adına Apple’ın AirDrop sistemine destek vermeye de başladı. Böylece artık Samsung marka mobil cihazlar üzerinden Apple bilgisayar veya iPhone modellerine daha kolay şekilde dosya gönderilebiliyor.

Samsung One UI 8.5 Güncellemesi Kaç GB?

Samsung’un One UI 8.5 güncellemesinin boyutu her modelde aynı değil. Galaxy A26 ve Galaxy A17 modelleri için yayınlanan güncellemenin ise yaklaşık 3 GB boyutunda olduğu belirtiliyor. Eğer cihazınızda yeterli depolama alanı yoksa gereksiz dosyaları silebilir veya kullanmadığınız uygulamaları kaldırarak yer açabilirsiniz.

Editörün Yorumu

Samsung’un en güncel yazılımını yalnızca amiral gemisi modellerle sınırlı tutmayıp uygun fiyatlı cihazlara da sunması bence kullanıcılar açısından güzel bir gelişme. One UI 8.5 ile gelen yapay zekâ özellikleri ve arayüz değişiklikleri de oldukça iddialı görünüyor.

Ben de Samsung Galaxy S25 Ultra kullanıcısı olarak yeni sürümdeki yenilikleri dikkat çekici buldum. Özellikle geri-ileri geçişlerinde kullanılan yenilenmiş animasyonlar çok daha akıcı ve modern hissettiriyor. Bunun yanı sıra uygulama ikonlarının 3D görünüme kavuşması da arayüzü daha canlı hale getirmiş durumda. Ayrıca Android telefon ve Apple MacBook kullanıcısı olarak AirDrop desteğinin kullanıcı deneyimini ciddi anlamda iyileştirdiğini de söylemem gerekiyor.