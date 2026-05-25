X'ten Büyük Hamle! Bazı Paylaşımlardan Para Kazanılamayacak

X, geçen ay gelir paylaşım programında önemli bir değişiklik yapılacağını duyurdu. Uzun bir süreden beri içerik üreticilerinin para kazanmasına olanak tanıyan şirket, başkalarının emeği üzerinden gelir elde edilmemesi için kısa bir süre önce harekete geçti. Bununla birlikte birçok hesap inceleme altına alındı.

X, Kopya İçerikler İçin Nasıl Bir Yol İzliyor?

X (eski adıyla Twitter), gelir paylaşım programını suistimal etmek ve orijinal içerik üreticilerine hak ettiğinin verilmemesine neden olan hesaplar tespit etti. Küçük hesapların paylaştığı içerikleri otomatik olarak yeniden yükleyen hesaplara karşı aksiyon alan şirket, bu tarz paylaşımların belirlendikten sonra etkileşimlerden gelen gelirin tamamen onun gerçek üreticisine aktarıldığını ifade etti.

Bu açıklama, tekrar eden yani daha önce başkası tarafından paylaşılan içerikleri yeniden kaynak göstermeden ve gözle görülür faydalı bir değişiklik yapmadan yeniden yayınlayanların artık para kazanamayacağı anlamına geliyor. Kullanıcıların artık bir gönderi hakkında kendi özgün yorumunu yapmak için onu alıntılaması gerekiyor. Aksi takdirde bu eylem bir kopya içerik olarak değerlendiriliyor ve içeriği paylaşan hesabın sahibi gelir elde edemiyor.

X, Gelir Paylaşımı Düzenlemesi ile Ne Amaçlıyor?

X'in gelir paylaşımı programı için yapılan düzenleme, sosyal medya platformunu her içerik üreticisi için adaletli bir yer hâline getirme amacı taşıyor. Büyük hesapların yani çok fazla takipçiye sahip olup yüksek etkileşim oranı ile içeriklerini daha geniş kitlelere ulaştırabilen kişiler, şimdiye kadar küçük hesapların kendi emeği ile oluşturduğu içerikleri yeniden paylaşarak gelir elde etme imkânına sahip oldu.

Az takipçili hesapların platformda diğer kullanıcıların karşısına çıkma ihtimali, büyük hesaplara göre daha düşük. Bu yüzden de gelir dağılımı pek adil olmuyor. Bunun farkında olan X, küçük hesap sahiplerinin de hakkını korumak adına içerik üreticisinin hakkını onlara vermeye başladı. Böylece gelir paylaşım programının da kötüye kullanılmasının engellenmesi planlanıyor.

X'te Kimler Para Kazanabiliyor?

X'te para kazanmaya başlamak için ücretli abonelik hizmeti X Premium aboneliğine sahip olmak gerekiyor. Ayrıca sosyal medya platformunun para kazanma politikalarına ve topluluk kurallarına uygun olan bir hesaba sahip olmak şart kalıyor. Öte yandan en az 18 yaşında olma gibi bazı gereksinimleri de bulunuyor.

Editörün Yorumu

X'in yeniden ele aldığı gelir paylaşım programının birbirinin aynısı gönderileri tam olarak engelleyeceğini zannetmiyorum fakat para kazanmak için başkalarının içeriğini tekrar tekrar yayınlayanları caydırmak açısından önemli bir gelişme olduğunu söyleyebilirim. Bunun haricinde etkileşim oranını artırmak adına bu tür paylaşımlarda bulunulmaya devam edecektir. Umuyorum ki X'ten benzer adımlar gelmeye devam eder.