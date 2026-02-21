Gigabyte 280Hz OLED Ekranlı Monitör Tanıttı! 27 İnç Büyüklüğünde

Gigabyte, MO27Q28GR isimli yeni bir monitör satışa sundu. Etkileyici bir görünüme sahip olan bu monitör, yüksek yenileme hızı, düşük tepki süresi, yüksek parlaklık ve yüksek çözünürlük dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor. Monitör ayrıca WOLED teknolojisiyle de öne çıkıyor.

Gigabyte MO27Q28GR'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 27 inç

27 inç Ekran Teknolojisi. WOLED

WOLED Ekran Yenileme Hızı: 280Hz

280Hz Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 2560 piksel

1440 x 2560 piksel Ekran Tepki Süresi: 0,03 ms

0,03 ms Ekran Parlaklığı: HDR'da 1.500 nit maksimum parlaklık

HDR'da 1.500 nit maksimum parlaklık HDR: VESA DisplayHDR True Black 500

VESA DisplayHDR True Black 500 Renk Gamı: %99,5 DCI-P3

%99,5 DCI-P3 Portlar: 2 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x USB Type-C, 1 x USB Type-B ve 2 x USB Type-A

Gigabyte MO27Q28GR, 27 inç ekran büyüklüğüne sahip. Monitör, WOLED ekran üzerinde 1440 x 2560 piksel çözünürlük, 280Hz yenileme hızı ve 0,03 ms tepki süresi sunuyor. Yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi sayesinde hızlı ve akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Bu da rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaj sağlıyor.

Montiörde yer alan WOLED, önceki nesle kıyasla yüzde 20 oranında daha az güç tüketiyor. HDR modunda 1.500 nit maksimum parlaklık sunan monitör, yüzde 99,5 DCI-P3 renk gamını kapsıyor. Monitör bu sayede çok geniş bir renk yelpazesini doğru şekilde gösterebiliyor. Bu da özellikle fotoğrafçılık, video düzenleme ve grafik tasarım gibi alanlarda önemli bir avantaj sağlıyor.

Gigabyte tarafından geliştirilen bu monitör, NVIDIA G-SYNC teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji, monitörün yenileme hızı ile ekran kartının kare hızının senkronize olmasını sağlıyor. Böylece ekran yırtılması ve takılma gibi sorunlarla karşılaşılmıyor. Dolayısıyla akıcı bir oyun deneyimi elde ediliyor.

VESA DisplayHDR True Black 500 sertifikasına sahip olan monitörün portları arasında iki adet HDMI 2.1, bir adet DisplayPort 1.4, bir adet USB Type-C, bir adet USB Type-B ve iki adet USB Type-A yer alıyor. Kullanıcılar bu monitörü kendi oturuş pozisyonlarına ve masa düzenlerine göre monitörü en uygun açıda kullanabiliyor.

Gigabyte MO27Q28GR'nin Fiyatı Ne Kadar?

Gigabyte MO27Q28GR için 599.99 dolar (26 bin 297 TL) fiyat etiketi belirlendi. Gigabyte marka monitörler Türkiye'de satılıyor. Dolayısıyla yeni monitörün de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. ABD fiyatı göz önünde bulundurulduğunda Bu monitör vergilerle birlikte Türkiye'de tahmini 29 bin TL civarı bir fiyata sahip olabilir.