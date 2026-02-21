6K Çözünürlüğe Sahip Monitör Tanıtıldı! Dev Ekran ve Dahası

Büyük ekranlı monitörler arasına yeni bir model daha katıldı. JapanNext, JN-IPS326K-HSPC9 isimli yeni bir monitör tanıttı. Bununla birlikte monitörün teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan monitör, yüksek çözünürlük dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

JapanNext JN-IPS326K-HSPC9'un Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 31,5 inç

31,5 inç Ekran Çözünürlüğü: 3384 x 6016 piksel

3384 x 6016 piksel Ekran Piksel Yoğunluğu: 220 PPI

220 PPI Ekran Teknolojisi: IPS

IPS Ekran Kontrast Oranı: 1500:1

1500:1 Ekran Yenileme Hızı: 60Hz

60Hz Ekran Parlaklığı: 500 nit

500 nit Renk Gamı: %96 DCI-P3

%96 DCI-P3 Portlar: 2 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x USB-C 3.1

JapanNext JN-IPS326K-HSPC9'un ekranı 31,5 inç büyüklüğünde. Dev ekran, geniş bir çalışma alanı sunarak aynı anda birden fazla pencereyi rahatça kullanma imkânı veriyor. Monitör, IPS ekran üzerinde 3384 x 6016 piksel çözünürlük, 220 PPI piksel yoğunluğu, 500 nit parlaklık ve 1500:1 kontrast oranı sunuyor.

Monitörün ekran, çok yüksek çözünürlük sayesinde görüntülerin son derece keskin ve detaylı görünmesini sağlıyor. JapanNext'in yeni monitörü yüzde 96 DCI-P3 renk gamını kapsıyor. Monitör bu sayede canlı ve doğru renkler sunuyor. Bu, oyunların yanı sıra video düzenleme ve grafik tasarım gibi alanlarda için de oldukça önemli.

JapanNext'in monitöründe düşük mavi ışık özelliği bulunuyor. Bu özellik, uzun süreli kullanımda göz sağlığı açısından önemli bir avantaj sağlar. Mavi ışık, göz yorgunluğu, odaklanma sorunları ve baş ağrısı gibi sorunlara neden olabilir. Düşük mavi ışık özelliği, bu ışığın zararlı etkilerini minimum düzeye indirir.

Monitör, 60Hz yenileme hızı ve 1500:1 kontrast oranı sunuyor. Yerleşik KVM switch özelliği, tek klavye ve mouse ile birden fazla cihazı kontrol etmeyi daha kolay hâle getiriyor. Portlar arasında iki adet HDMI 2.1, bir adet DisplayPort 1.4 ve bir adet USB-C 3.1 yer alıyor. 100 x 100 mm VESA desteğine sahip olan monitör, bu sayede duvara da monte edilebiliyor.

JapanNext JN-IPS326K-HSPC9'un Fiyatı Ne Kadar?

Dev ekran, yüksek çözünürlük ve geniş bağlantı seçenekleriyle öne çıkan JapanNext JN-IPS326K-HSPC9 için 1.399 euro (72.266 TL) fiyat etiketi belirlendi. JapanNext'in monitörleri Türkiye'de satılmıyor. Dolayısıyla JapanNext JN-IPS326K-HSPC9'un da Türkiye'des atılması beklenmiyor.