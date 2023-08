Gilette ve Razer İş Birliği: Şakaydı Gerçek Oldu!

Büyük isimlerden Gillette ve donanım devi Razer, 1 Nisan'da başlayan bir şakayı gerçeğe dönüştürerek yeni bir tıraş bıçağını piyasaya sürdü. "GilletteLabs Razer Limited Edition" adını taşıyan bu tıraş bıçağı, özel bir tasarım ve işlevsellik sunuyor.

Razer'ın Global Pazarlama Müdürü Başkan Yardımcısı Ayesha Durante, Razer'ın 1 Nisan şakasının ardından hayranlarının bu ürünü gerçekten istediğini gösteren taleplerle karşılaştıklarını belirtti. İki markanın iş birliği sonucu ortaya çıkan bu ürün, kalite ve performans odaklı bir tasarımı temsil ediyor.

Yeni tıraş bıçağı, beş bıçaklı yapısı ve Razer'ın ikonik yeşil rengiyle dikkat çekiyor. Manyetik bir stand ünitesi ile birlikte gelen ürün, hareketli bir kafaya sahip ve iddia edildiği kadarıyla ömür boyu garanti sunuyor. Ürünün fiyatı henüz açıklanmasa da resmi sayfası ziyaret edilebiliyor.

Gillette Küresel Marka Franchise Lideri Daniel Ordonez, Razer'ın seçkin bir oyun şirketi olduğunu ve teknoloji alanında öncü bir marka olduğunu vurguladı. İki markanın bir araya gelmesinin sadece bir tesadüf olmadığını belirten Ordonez, bu iş birliğiyle tıraş ve oyun deneyimini üst seviyeye taşımanın heyecan verici bir adım olduğunu ifade etti.

From an April Fool's joke to reality...say hello to the Razer Razer by @Gillette https://t.co/cfdrbUkuoQ