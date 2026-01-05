Berberinize Veda Edin! Bu Makine Herkesi Berber Yapıyor

Berbere gitme gereksinimini ortadan kaldıracak tıraş makinesi tanıtıldı. Glyde olarak adlandırılan bu makine, daha önce hiç saç kesme deneyimi olmayan bir kişinin dahi işinin ehli bir berberin elinden çıkmış gibi görünen saç kesimleri yapıyor. En önemli avantajlarının başında ise hata yapma olasılığını oldukça düşürmesi geliyor.

Glyde Özellikleri

Glyde, daha önce hiç saç kesmemiş kişilerin bile hata yapma ihtimalini düşürecek özelliklerle donatıldı. Tıraş makinesini eğer çok hızlı bir şekilde hareket ettirirseniz bu durum makine tarafından algılanıyor ve bıçak geri çekiliyor. Ayrıca yanlış açı ile tutarsanız daha az kesim yapıyor. Böylece hatalı kesimlerin de önüne geçilebiliyor.

Cihazda yer alan sensörler, makineyi hangi açı ile ne kadar eğik tuttuğunuzu sürekli olarak takip ediyor. Buna göre bıçakların yönünü de otomatik olarak değiştiriyor. Bu süreçte ayrıca hızınıza göre de makine kendini gerçek zamanlı olarak ayarlıyor. Bütün bu özellikler sayesinde saç kesmeye yeni başlamış birisi dahi hata yapmadan kesimi tamamlayabiliyor.

Bu tıraş makinesini kullanırken kafaya bir bant takıyorsunuz. Bu, kesimin tam olarak nereden başlayacağını işaretliyor. 223 mm boyutundaki cihaz, yaklaşık olarak 282 gram ağırlığa sahip. 700 mAh bataryası, 2 saatlik kullanım süresi sunuyor. Ayrıca USB Type-C desteği sayesinde kolaylıkla şarj edilebiliyor.

Kafanızda eğer bir saç stili yoksa bunun için de çözüm bulunuyor. Uygulama üzerinden farklı saç modelleri arasından tercih yapabiliyorsunuz. Saçı keserken uygulama sizi adım adım yönlendiriyor. Ayrıca kafa yapısına uygun olarak hazır modeller de mevcut. İleride kullanıcıların kendi şablonlarını oluşturmasının mümkün olacağını da belirtmek gerekiyor.