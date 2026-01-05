Evin Tüm İşlerini Yapan Robot Tanıtıldı! Çamaşırları Bile Yıkıyor

LG, ev işleri gibi yükleri insanların üzerinden alarak ekstra vakit kazandırmayı amaçlayan CLOiD isimli robotunu tanıttı. Gerek mutfak gerek çamaşır işlerinde gereksinimleri karşılayacak şekilde geliştiren bu robot ayrıca ThinQ entegrasyonu sayesinde diğer çoğu eşyanızı da yöneterek evinizi neredeyse tamamen akıllı hâle getiriyor.

LG CLOiD Özellikleri

LG CLOiD'in en kullanışlı olduğu alanların başında mutfak işleri geliyor. Buzdolabından süt getirme ve fırına bir şeyler koyma da dahil olmak üzere pek çok yeteneğe sahip olan robot, evdeki bütün zahmetli işleri ortadan kaldırıyor. Öyle ki çamaşırları yıkayabiliyor ve hatta kuruduktan sonra onları katlayıp yerine koyabiliyor.

Bunu sadece bir robottan ibaret görmemek gerekiyor. LG'nin ThinQ ile entegre çalışarak diğer beyaz eşyaları da yönetebiliyor. Bu da onun evdeki hemen hemen her eşyayı kontrol edebilen bir tür kontrol paneli işlevi görecek şekilde kullanılabileceği anlamına geliyor.

CLOiD'in gövde kısmı bükülebilir bir yapıya sahip. Kolları da tıpkı bir insanın kollarına benzer şekilde rahat bir şekilde hareket edebiliyor. Robotta yer alan çeşitli eğim noktaları sayesinde kolları takılmadan esnek bir şekilde hareketleri yerine getirebiliyor. Bunun en önemli avantajı ise çamaşırları katlamak gibi eylemlerde görülüyor.

Robotun kafası LG'nin önceki robotu Q9'a benzese de kolları ve parmaklarının olması, diğer modelden çok daha işlevsel hâle gelmesini sağlıyor. Bu robot ayrıca konuşarak iletişim kurabiliyor. Ekranı aracılığıyla da çeşitli yüz ifadelerini yansıtabiliyor. Bu da onun çok daha gerçekçi hissettirmesine olanak tanıyor.