Google Uyardı: Gmail, Drive ve Fotoğraflar'daki İçerikler Silinecek!

Google'ın yaptığı son duyuruya göre Gmail, Drive ve Fotoğraflar'daki içerikler silinecek. Google, kullanıcılar son kurallara uymazlarsa içeriklerinin silinebileceği konusunda uyarıda bulunuyor. İşte Google'ın yeni depolama politikası.

Bunlar aslında dünyadaki en popüler uygulamalardan bazılarıdır ancak; Gmail, Google Drive veya Google Fotoğraflar kullanıyorsanız, içerikleriniz yakın zamanda silinebilir.

Gmail, Drive ve Fotoğraflar'daki içerikler silinecek, işte tarih

Google, iki yıl veya daha uzun süredir kullanılmayan hesapların, ayrıca iki yıl boyunca depolama sınırını aşan kullanıcıların risk altında olduğunu açıkladı. Şirketin yayınladığı e-postada, "Gmail, Google Drive (Google Dokümanlar, E-Tablolar, Slaytlar, Çizimler, Formlar ve Jamboard dosyaları dahil) ve Google Fotoğraflar'ı kullanan hesaplar için yeni depolama politikalarımızı duyuruyoruz" diyerek şunları aktardı:

"Gmail, Drive veya Fotoğraflar'da 2 yıl (24 ay) boyunca işlem yapmazsanız, içinde etkin olmadığınız ürünlerdeki içeriği silebiliriz. 2 yıllık depolama sınırınızı aşarsanız, içeriğinizi Gmail, Drive ve Fotoğraflar üzerinden de kaldırabiliriz. Lütfen aktif bir Google hesabına sahip olduğunuzdan emin olun."

ABD'li şirketin yeni depolama politikalarına uymayanlar, kişisel içeriklerinin Google sunucularından silindiğine şahit olabilir. Ancak Google, herhangi bir içeriği kaldırmadan önce insanları birden çok kez bilgilendireceğini ve böylece etkilenenlerin harekete geçmek için yeterli fırsata sahip olacağının altını çiziyor. Aynı zamanda hatırlatmakta fayda var; silinen içerikler en erken Haziran 2023'e kadar kaldırılmayacak.

Google One abonesiyseniz, depolama limitinizi aşmadığınız sürece politika değişikliğinden etkilenmeyeceğinizi belirtmek gerekiyor. Ayrıca bu açıklama, Google Fotoğraflar'ın ücretsiz ve sınırsız depolama alanını sona erdiren önceki Google politikasını takip ediyor.

Google'ın Fotoğraflar uygulamasına dair aldığı önceki karara göre, 1 Haziran 2021'den itibaren kaydettiğiniz tüm resimler, uygulamadaki 15 GB'lık ücretsiz veri limitinize dahil edilecek. Google'a göre Fotoğraflar'da 4 trilyondan fazla resim saklanıyor ve her hafta 28 milyar resim yükleniyor. 1 milyardan fazla kişinin fotoğraflarını yüksek kalitede depolamak, Google sunucularını yormuş olmalı.