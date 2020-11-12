Google Fotoğraflar Ücretli Oluyor: Elveda Sınırsız Depolama

Dünya genelinde oldukça popüler olan Google Fotoğraflar uygulaması çok yakında ücretli oluyor. Mevcut fotoğraflara ne olacak? Google Fotoğraflar ne zaman ücretli olacak? Tüm merak edilenleri bir araya getirdik.

Google Fotoğraflar Ne Zaman Ücretli Olacak?

Google tarafından gelen açıklamada şu cümlelere yer verildi:

Google Fotoğraflar, kullanıma sunulmasından bu yana geçen beş yılı aşkın süre içinde fotoğraflarınızı yönetmek için kullanılan bir uygulama olmanın çok ötesine geçti. Nostaljik hissettiğinizde, anılarınızı tekrar yaşamak istediğinizde uğradığınız bir yere dönüştü. Artık Google Fotoğraflar, aralarında sizinkilerin de bulunduğu 4 trilyondan fazla fotoğraf ve videoya ev sahipliği yapıyor. Üstelik her hafta 28 milyar yeni fotoğraf ve video daha yükleniyor. Daha da fazla anıya kucak açmak ve Google Fotoğraflar'ı geleceğe hazırlamak için depolama alanı politikamızda yapacağımız bir değişikliği duyurmak istiyoruz. 1 Haziran 2021'den itibaren Yüksek kalite ayarında yedeklenen tüm yeni fotoğraf ve videolar, Google Drive ve Gmail gibi Google hizmetlerinde şu an olduğu şekilde, Google Hesabınızla birlikte sağlanan 15 GB'lık ücretsiz depolama alanında veya ek depolama alanı satın aldıysanız bu depolama alanlarında hesaba katılacak.

1 Haziran 2021'den önce Yüksek kalite ayarında yedeklemiş olduğunuz fotoğraf veya videolar bu değişikliğin kapsamında olmayacak ve Google Hesabı depolama alanınızda hesaba katılmayacak. Buna, Yüksek kalite ayarında yüklemiş olduğunuz mevcut tüm içeriğiniz dahil olacak.

Açıklamadan da anlaşılacağı üzere yüksek kalite ayarında yedeklenen fotoğraflar Google hesabı ile verilen 15 GB alanından sayılacak. Yüksek kalite ayarı ücretsiz ve sınırsız depolama sunmaktaydı ve fotoğrafları 16 MP çözünürlükte sıkıştırmaktaydı. 1 Haziran'dan itibaren artık ücretsiz ve sınırsız depolama olmayacak. 15 GB'a kadar yedekleme yapabileceksiniz. Kotanız dolduğunda Google'dan depolama paketi almanız gerekecek. Google, sınıra yaklaşmak üzereyken size uyarılar gönderecek.

Pixel 1 ile 5 arasındaki modelleri kullanan kullanıcılar, 1 Haziran 2021'den sonra bile yüksek kalitede ücretsiz depolamanın avantajlarından yararlanacak. Kısaca Pixel kullanıcıları değişiklikten etkilenmeyecek.

Sizler Google'ın almış olduğu karar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!