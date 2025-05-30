Yapay Zeka Gemini'ın Büyüsü Gmail Sekmesine de Dokunacak
Gmail üzerindeki e-postaların sonu gelmez zincirler halinde depolandığını düşünüyorsanız, Google'ın yapay zekası Gemini, işleri kolaylaştırmak için geliyor.
Gmail, yapay zeka destekli yeni bir özelliği duyurdu. Eğer e-postalarınız çok karmaşık, uzun ve iç içe geçtiyse, e-posta özetleri tek bir tıklama kadar uzakta olacak. Yapay zeka destekli özetler, Gemini'ın yardımıyla kullanıcıya sunulacak.
"Özetleme" özelliği, 2024'te iOS ve Android tabanlı cihazlardaki Gmail uygulamasına eklenmişti. Şimdi daha geniş bir yelpazede, kullanıcı deneyimini kolaylaştırmak amacıyla sisteme entegre edildi.
Gmail'de E-postalar Otomatik Olarak Özetlenecek
Bu özetler kendi kendine, her durumda kullanıcının karşısına çıkmıyor. Gemini, e-postaları analiz ediyor ve bir özet gerektiğine inanıyorsa otomatik olarak özet kartlarını sunuyor. Bunun olmadığı durumlarda ise kullanıcı, kendisi "Özetle" seçeneğine tıklayarak, Gemini'ın e-posta zincirlerindeki bütün önemli noktaları ve genel konuya dair kısa ve öz kartlar sunmasını sağlıyor.
Mayıs Workspace özellik güncellemesi ile gelen özellik, şu an Google Chat'in ana görünümünde ve dökümanlarda da kullanılabiliyor.
Mayıs Workspace Güncellemesi İçeriği
Tüm yenilikler bu kadarla da sınırlı değil. Mayıs Workspace özellik güncellemesi kapsamında şu özellikler entegre edildi veya geliştirildi:
- Yapay zeka destekli avatarlar ve videolar
- Gelişmiş e-posta yanıt önerileri
- Yazma desteği
- Gerçek zamanlı dil çevirisi
- Otomatik özetleme
- Yeni bir e-posta geldiğinde güncellenen özetler
- Google Duo'nun yerini alacak Google Meet
Elektrikli Otomobil Bataryasını Tankla Ezerseniz Ne Olur? İşte Sonuç! [Video]
Geely'den ilginç bir elektrikli otomobil batarya testi geldi! Yapılan testte bir askeri tank bile kullanıldı! İşte konuyla ilgili detaylar...