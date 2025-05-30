Yapay Zeka Gemini'ın Büyüsü Gmail Sekmesine de Dokunacak

Gmail, yapay zeka destekli yeni bir özelliği duyurdu. Eğer e-postalarınız çok karmaşık, uzun ve iç içe geçtiyse, e-posta özetleri tek bir tıklama kadar uzakta olacak. Yapay zeka destekli özetler, Gemini'ın yardımıyla kullanıcıya sunulacak.

"Özetleme" özelliği, 2024'te iOS ve Android tabanlı cihazlardaki Gmail uygulamasına eklenmişti. Şimdi daha geniş bir yelpazede, kullanıcı deneyimini kolaylaştırmak amacıyla sisteme entegre edildi.

Gmail'de E-postalar Otomatik Olarak Özetlenecek

Bu özetler kendi kendine, her durumda kullanıcının karşısına çıkmıyor. Gemini, e-postaları analiz ediyor ve bir özet gerektiğine inanıyorsa otomatik olarak özet kartlarını sunuyor. Bunun olmadığı durumlarda ise kullanıcı, kendisi "Özetle" seçeneğine tıklayarak, Gemini'ın e-posta zincirlerindeki bütün önemli noktaları ve genel konuya dair kısa ve öz kartlar sunmasını sağlıyor.

Mayıs Workspace özellik güncellemesi ile gelen özellik, şu an Google Chat'in ana görünümünde ve dökümanlarda da kullanılabiliyor.

Mayıs Workspace Güncellemesi İçeriği

Tüm yenilikler bu kadarla da sınırlı değil. Mayıs Workspace özellik güncellemesi kapsamında şu özellikler entegre edildi veya geliştirildi: