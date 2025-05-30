YouTube Videolarından Görsel Arama Devri Başladı

Google'ın yakın zamanda yaptığı bir topluluk duyurusuna göre, YouTube Shorts yakında Google Lens entegrasyonu alacak. Bu özellikle, izlediğiniz bir Shorts videosunun içinde gördüğünüz herhangi bir şeyi anında arayabileceksiniz.

Bir gezi videosu izliyorsunuz diyelim. Ziyaret edeceğiniz bir konumu, Google Lens kullanarak internette arama yapabilir, konumla ilgili daha net bilgilere ulaşabilirsiniz.

YouTube Shorts İzlerken Google Lens Kullanma Seçeneği

Google Lens'i kullanmak da oldukça kolay. İzlenen videonun duraksatılması, ardından ekranın üst kısmındaki menüden Lens seçeneğine dokunulması gerekiyor. Ardından videodaki bir nesneyi, alanı veya metni çizerek Google üzerinden arama gerçekleştirebiliyorsunuz.

Google Lens aramasını bitirdiğinde sonuçlar direkt olarak Shorts videosu üzerinde gösterilecektir. Harici bir bağlantıya tıklamanız veya sayfa değiştirmeniz gerekmiyor.

Beta Sürecinde Reklam Gösterilmeyecek

YouTube Shorts'ta Lens entegrasyonu, bu hafta itibarıyla uygulamanın beta sürümünde kullanıma sunulmaya başlandı. Halihazırda beta sürecinde olan entegrasyonun testlerini kusursuz bir şekilde tamamlamak için reklam gösterilmeyeceği bizzat Google tarafından doğrulandı. Görsel eşleşmelere ulaştıktan sonra hızlı bir şekilde Shorts içeriğine dönebileceksiniz.

Özellik başlangıçta YouTube Shopping satış ortağı bağlantıları veya ücretli ürün tanıtımları içeren Shorts'larda desteklenmeyecek.