Gmail'e Mavi Tik Geliyor: Ne İşe Yaracak?

Twitter ile ünlenen daha sonrasında neredeyse tüm sosyal medya platformlarında görmeye başladığımız "mavi tik" ya da daha çok kullanılan adıyla doğrulanmış hesap sistemi, yakın zamanda Gmail'e de eklenecek.

Gmail'e eklenecek olan mavi tik, Twitter'dakinin aksine çok daha yararlı! Uzun süredir e-postalarda beklenen doğrulanmış hesap sistemi, nihayet spam e-postaların önüne geçebilir.

Oltalama Saldırılarına Son!

Twitter'da para karşılığı satılan mavi tik, Gmail ekosisteminde daha çok siber güvenliği artırmak ve kullanıcıların gelen e-postaları daha kolay tanımasını sağlamak amacıyla kullanılacak. Buna göre firmalar, Google üzerinde kendi e-postalarını doğrulayarak mavi tik alabilecekler.

Mavi tik olan e-postalar, Google tarafından doğrulanmış olacak. Bu şekilde kullanıcıların gelen e-postalara karşı şüphesi ortadan kalkacak.

Google'ın 2020 yılından beri Gmail üzerinde test etmeye başladığı Mesaj Kimliği İçin Marka Göstergeleri (BIMI) sisteminin bir uzantısı olarak gelen doğrulanmış e-posta hizmeti, son yıllarda sıklıkla karşılaşılan oltalama saldırılarının da önüne geçebilir.

Oltalama saldırıları, kötü niyetli kişilerin tanınan markaların e-posta ve sitelerini taklit ederek kullanıcıların güvenini kazanıp, bilgisayarlarına zararlı yazılım yükleme amacı taşıdığı bir hacking yöntemi olarak biliniyor.

Anlaşılan o ki mavi tik hizmeti, Google tarafından özellikle şirketlere ücretsiz olarak sunulacak.