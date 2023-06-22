Gmail Renk Temasında Değişikliğe Gidiyor

E posta uygulaması Gmail yayınlamış olduğu güncelleme ile renk temasında küçük bir değişikliğe gitti. Androidlerde geçerli olacak bu yenilik dinamik kırmızı renk temasını benimseyecek ve artık kırmızı bir simge olmayacak.

Gmail Renk Temasında Kırmızıyı Tercih Etti

Gmail'in yayınlanan 2023.05.28.x sürümünde göze ilk olarak bildirimlerde görünen kırmızı simge çarpıyor. Gmail'in "M" simgesinin ana hatları, uygulamanın önceki rengine gönderme yaparak kırmızı bir arka plana yerleştirildi. Cihazın görünümüyle daha fazla tutarlılık sağlayacağı düşünülerek gerçekleştirilen bu değişiklik gelen bildirimleri daha ilgi çekici hale getirecek.

Güncellemeyi deneyen kullanıcılar, Gmail uyarılarının bildirim gölgesinde ve kilit ekranında gizlendiğini belirtti. Bu değişikliği yaparken, amacının tekdüzelikten kurtulmak olduğunu söyleyen e posta uygulaması uzun yıllar aynı arka planda kalmanın kullanıcıyı uzaklaştırdığını belirtti. Bu durumdan kurtulmayı isteyen Gmail, öne çıkma ve kullanımı artırma umuduyla arka planda canlı bir renk seçimine gitti.