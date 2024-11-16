Google Mail'de Yeni Bir Dönem Başlıyor: Shielded Email Özelliği Duyuruldu

Google, kullanıcıların kişisel e-posta adreslerini gizli tutmalarına yardımcı olacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Shielded Email adı verilen bu sistem, spam e-postaları önlemek ve çevrimiçi gizliliği artırmak için geliştiriliyor.

Shielded Email, kullanıcıların uygulama veya hizmetlere kaydolurken birincil e-posta adreslerini paylaşmak yerine, tek kullanımlık veya sınırlı kullanım ömrüne sahip e-posta adresleri oluşturmasına olanak tanıyor. Bu adreslere gönderilen e-postalar, Google hesabınıza yönlendirilecek, ancak spam sorunuyla karşılaşırsanız yönlendirmeyi kapatabileceksiniz.

Takip Riskini Ortadan Kaldırıyor

Analizler bu yeni sistemin spam engelleme, takipten kaçınma ve olası veri ihlallerine karşı koruma sağlayacağını gösteriyor. Entegre edilecek yeni sistemle beraber gereksiz e-postaların hesabınıza ulaşması engellenecek, çevrimiçi gerçekleştirdiğiniz aktivitelerinizi izlemeye çalışan kötü niyetli uygulama ve kişilere karşı ek bir koruma katmanı koyulacak ve tek kullanımlık adreslerle kişisel bilgilerinizi ortaya çıkarmak zorunda kalmayacaksınız.

Google Autofill Ayarlarına Entegre Edilecek

Shielded Email özelliği, Google’ın Otomatik Doldurma menüsüne eklenmiş durumda. Ancak şu an için tıklama yapıldığında kullanıcıları boş bir sayfaya yönlendiriyor. Bu durum, özelliğin hâlâ geliştirme aşamasında olduğunu gösteriyor.