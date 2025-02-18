1.8 Milyar Gmail Kullanıcısını İlgilendiren Tehlike: Sıradaki Siz Olabilirsiniz

Tüm Gmail kullanıcıları için büyük bir tehdit kapıda. Kötü niyetli kimseler yapay zekanın desteğini de arkalarına alarak yeni bir saldırı yöntemi geliştirdi. 1.8 milyar Gmail hesabı tehlikede.

Bu dolandırıcılık yöntemi, yapay zeka ile oluşturulmuş derin sahte (deepfake) robocall'lar ve zararlı e-postalar kullanarak Gmail hesaplarını ele geçirmeye odaklanıyor.

Gmail Hesaplarınızı Güvende Tutun

Siber güvenlik şirketi Malwarebytes, Gmail kullanıcılarının dolandırıcılara karşı dikkatli olması gerektiğini vurguluyor ve şunlara dikkat etmenizi öneriyor:

Hesap hareketlerinizi düzenli olarak kontrol edin ve şüpheli etkinlikleri bildirin.

Şifre yöneticisi kullanarak yalnızca güvenilir sitelere giriş yapın.

Şüpheli e-postalardaki bağlantılara tıklamayın, dosya indirmeyin.

E-postalar üzerinden şifre veya kişisel bilgi talep eden mesajlara asla yanıt vermeyin.

Bilinmeyen numaralardan gelen çağrılara güvenmeyin.

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Bu yeni yöntemle birlikte kullanıcılara, Gmail hesaplarında şüpheli etkinlik tespit edildiğine dair bir telefon çağrısı geliyor. Ardından, hesaplarını güvence altına almak için bir e-posta almaları gerektiğine dair sözde uyarılar yapılıyor.

Gelen e-postada Google'a birebir benzeyen sahte bir web sitesi linki var. Kullanıcılar buraya oturum açma bilgilerini girdiğinde, hackerlar doğrudan hesaba erişim sağlıyor.

Uzmanlara göre bir kez Gmail hesabını kaptıran kullanıcıların, banka ve diğer kişisel hesaplarının da tehlikeye giriyor. FBI, bu saldırıların finansal kayıplara, itibar zedelenmesine ve hassas bilgilerin ele geçirilmesine yol açabileceği konusunda uyarıyor.