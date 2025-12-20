32 GB RAM'li Aşırı Ucuz Bilgisayar Tanıtıldı! 1 TB SSD ve Dahası

Uygun fiyatlı mini PC'ler arasına yeni bir model daha katıldı. Gmktec, NucBox K15 isimli yeni bir mini bilgisayar satışa sundu. Bununla beraber bilgisayarın teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan mini PC hem uygun fiyatı hem de güçlü donanımıyla dikkatleri üzerinde topluyor.

Gmktec NucBox K15 Özellikleri

İşlemci: Intel Core Ultra 5 125U (12 çekirdek, 14 iş parçacığı, 4.3 GHz turbo)

Intel Core Ultra 5 125U (12 çekirdek, 14 iş parçacığı, 4.3 GHz turbo) Ekran Kartı: Intel Arc mimarili entegre ekran kartı

Intel Arc mimarili entegre ekran kartı RAM: 16 GB / 32 GB

16 GB / 32 GB Depolama: 3 adet M.2 PCIe 4.0 SSD yuvası (24TB'a kadar)

3 adet M.2 PCIe 4.0 SSD yuvası (24TB'a kadar) Portlar: Bir adet USB4, bir adet HDMI 2.1, bir adet DisplayPort 1.4 ve iki adet 2.5Gb Ethernet

Bir adet USB4, bir adet HDMI 2.1, bir adet DisplayPort 1.4 ve iki adet 2.5Gb Ethernet Kablosuz Bağlantı: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2

Gmktec NucBox K15 gücünü Intel Core Ultra 5 125U işlemcisinden alıyor. 12 çekirdek ve 14 iş parçacığına sahip olan bu işlemci, turbo modda 4.3 GHz hıza kadar çıkabiliyor. İşlemci ayrıca 15W ile 35W arası ayarlanabilir TDP değerleri sayesinde hem düşük güç tüketimi hem de yüksek performans sağlıyor.

Intel Arc mimarili entegre ekran kartına sahip olan mini bilgisayarda Intel AI Boost NPU bulunuyor. PC'de ayrıca OCuLink desteği de mevcut. Bu teknoloji sayesinde yüksek performanslı eGPU'lar da bilgisayara bağlanabiliyor. NucBox K1, üç adet PCIe 3.0 yuvası sayesinde toplamda 24 TB NVMe SSD desteği sunuyor.

Bilgisayarın 16 GB ,ve 32 GB RAM'li sürümleri bulunuyor. Bellek tarafında iki SO-DIMM slotu ile 96 GB DDR5 RAM kapasitesine kadar yükseltme yapılabildiğini belirtmek gerekiyor. Portlar arasında Bir adet USB4, bir adet HDMI 2.1, bir adet DisplayPort 1.4 ve iki adet 2.5Gb Ethernet bulunuyor.

Kablosuz bağlantı tarafında Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 desteği yer alıyor. Bilgisayarda ayrıca çift fanlı soğutma sistemi yer alıyor. Bu soğutma sistemi, bilgisayarın serin kalmasını sağlayarak performans düşüşünü önlüyor. Bu sayede üst düzey bir deneyim elde ediliyor.

Gmktec NucBox K15 Fiyatı