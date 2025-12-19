Sharge Utanmasa Araba Şarj Edecek 300W'lık Powerbank'ini Tanıttı

Hiç yeni bir powerbank alıp yavaşlığından dolayı hayal kırıklığına uğradığınız oldu mu? Eğer cevabınız evetse Sharge'ın yeni ürünü tam da sizin aradığınız ürün olabilir. Şirket, 300W güç çıkışı sunan neredeyse araba bile şarj edebilen Shargeek 300 isimli powerbank modelini tanıttı.

Sharge, Cihazlarınızı 300W Hızla Şarj Edebilen Powerbank Modelini Tanıttı

Uygun fiyatlı ilginç ürünlerle sık sık karşımıza çıkan Sharge, yeni powerbank modelini tanıttı. Ürünün en çok dikkat çeken özelliği ise bağladığınız bilgisayar gibi cihazları 300W hızla şarj edebiliyor olması oldu.

Shargeek 300 isimli powerbank, 24,000 mAh büyüklüğünde batraya ile geliyor. Şeffaf kapaklı oldukça estetik bir görünüme sahip olan powerbank, iki adet USB-C ve bir adet USB-A portunun yanı sıra 140W'a kadar güç verebilen bir DC çıkış portuna sahip.

Söz konusu DC portu ile oyun konsolları, monitörler, taşınabilir kamp gibi uyumlu olan pek çok ürüne güç verebiliyorsunuz? Elbette ki Shargeek 300 isimli powerbank ile güç verdiğiniz ürünlerin kullanıms üresi söz konusu cihazın güç tüketimine göre değişiyor.

Ancak neredeyse araba şarj etmek derken bahsettiğimiz şey tam olarak buydu. Shargeek 300, aynı zamanda bir ekran ile birlikte geliypor. Söz konusu panelde ne kadar şarj kaldığı, güç giriş/çıkış hızı ve sıcaklık gibi değerleri görebiliyorsunuz.

Ki bu kadar yüksek hız belirli bir ısıyı beraberinde getirdiğinden ve yaz aylarında bu durumun güneş altında sorun olabileceğinden bu oldukça mantıklı. Aslında bu, Shargeek 300'ü ilk görüşümüz değil.

Şriket söz konusu powerbank modelini ilk etapta CES 2025'te sergilemiş ve fuarda beğeni toplamıştı. Şimdi ise satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Sharge, ürünün satış fiyatını paylaşmadı. Ancak resmi sitesinden kayıt yaptıranlara yüzde 20 indirim vereceğini açıkladı. Eğer yeni bir powerbank almayı düşünüyorsanız göz atabiilirsiniz.