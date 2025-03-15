God of War 20. Yaşını Kutluyor! Kutlamaya Özel Ödüller Oyuncuları Bekliyor

2005'te doğan efsane oyun God of War, 20. yılını da geride bıraktı. Sony ve Santa Monica Studio'nun en kudretli eserlerinden başı çeken bu oyunun hakkı da ihtişamlı kutlamalar. Hem God of War Ragnarök oyuncularına özel yeni içerikler hem de gerçek dünyada düzenlenen etkinliklerle bu kutlama, hem estetik açıdan oyuna yeni bir tat katacak, hem de oyuna yeni bir soluk getirecek.

God of War Ragnarök Dark Odyssey Hediyesi Nasıl Alınır?

Sony, God of War'ın 20. yılına özel olarak God of War Ragnarök'e dev bir güncelleme getiriyor. Bu güncellemenin adı Dark Odyssey Collection. Paket, 20 Mart'ta PC ve PS5'te ücretsiz olarak yayınlanacak. İçindeki yeni modeller şöyle:

Dark Odyssey Leviathan Baltası ve Blades of Chaos için özel kaplamalar.

ve için özel kaplamalar. Atreus 'un Dark Odyssey Vestment'i ve Freya 'nın Dark Odyssey Witch Frock 'ı.

'un Dark Odyssey Vestment'i ve 'nın Dark Odyssey 'ı. 6 farklı kalkan görünümü, içinde Spartan Aspis de var.

Tüm bu içerikler, oyun içindeki Lost Items sandıklarından veya Valhalla bölümünde otomatik olarak açılacak. İlaveten güncellemeyle beraber "Görünümü Düzenle" seçeneği de oyuna entegre edilecek; böylece Kratos'un tüm ekipmanlarını istediğiniz gibi özelleştirebileceksiniz.

20. Yıla Özel Koleksiyon

Ödüller ve kutlamalar sadece dijitalde değil, gerçek hayatta da karşımıza çıkacak. Örneğin 15-23 Mart tarihleri arasında Los Angeles'ta bir sergi düzenlenecek. "Gallery Nucleus Sergisi", efsane serinin gelişim sürecine ışık tutan konsept çizimler, orijinal sanat eserleri ve koleksiyonluk parçaları oyuncularla ve meraklılarla paylaşacak.

Bununla beraber özel tasarım tişörtler, peluşlar, iki ciltlik retro kitap koleksiyonu ve serinin tüyleri kabartan müziklerini dinleyebileceğiniz 13 diskli plak seti de kazanabileceksiniz.