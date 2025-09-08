God of War Dizisi İçin Tarih Netleşti!

Dünyanın en popüler oyunlarından God of War, çok yakında dizi uyarlamasıyla ekranlara taşınıyor. İlk adımlar Mart 2022’de atıldı ve aynı yılın aralık ayında proje resmen onaylandı. Bugün gelinen noktada senaryo yazım süreci devam ediyor. Peki God of War dizisinin çekimleri ne zaman başlayacak? Diziseverlerin merakla beklediği yapım için geri sayım başladı. İşte detaylar…

God of War Dizisi İçin Çekimler 2026'da Başlayacak

Güvenilir kaynaklardan gelen bilgilere göre God of War dizisinin çekimleri Mart 2026’da başlayacak. Kamera arkasındaki ekip, Kanada’nın Vancouver şehrinde sete çıkacak. Öte yandan oyuncu seçimi süreci de hâlâ devam ediyor ve çekimlerin start almasıyla birlikte bu aşamanın sona ermesi bekleniyor.

Dizinin showrunner'ı yani beyni Ronald D. Moore olacak. Yazar kadrosunda ise önemli isimler bulunuyor. Bu isimler şu şekilde:

Matthew Graham (Electric Dreams, Spanish Princess)

Stephanie Shannon (For All Mankind, Outlander)

Narendra K. Shankar (The Expanse, For All Mankind)

Joe Menosky (For All Mankind, Star Trek: Discovery)

Marc D. Bernardin (The Continental, Star Trek: Picard)

Tania Lotia (The Witcher, The Mighty Nein)

Moore, verdiği röportajda şu ifadelere yer verdi:

“Şu anda senaryo aşamasındayız. Senaryolar üzerinde çalışıyoruz ve işler gayet iyi gidiyor. Harika bir ekibimiz var. Bu işe dahil olmak gerçekten büyüleyiciydi. Daha önce bir video oyununu uyarlamamıştım. Oyunun mitolojisine ne kadar derinlemesine girdiysem, kapsamı ve derinliği karşısında o kadar etkilendim.”

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.