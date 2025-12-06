God of War Dizisi Baldur'unu ve Thor'unu Bulmuş Olabilir

Prime Video üzerinden yayınlanacak olan God of War dizi, yıllardır büyük bir sabırsızlıkla bekleniyor. 2018 yılında çıkan oyunun uyarlaması olup, geçtiğimiz günlerde yaşanan gelişme ile hem dizinin ilk iki bölümünün yönetmeni belli olmuş ve hem de ikinci sezona yeşil ışık yakılmıştı. Her ne kadar Kratos ve Atreus karakterleri için hangi oyuncular ile anlaşıldığı bilinmiyor olsa da Baldur ve Thor için ortaya atılan iddia, büyük bir heyecan dalgası yarattı.

God of War Dizisinde Baldur ve Thor Karakterlerini Kimler Canlandıracak?

Bildiğiniz gibi God of War için oyuncu seçmeleri devam ediyor. Bu süreçte, güvenilir bir kaynak olan DanielRPK tarafından ortaya atılan iddiaya bakılırsa da Baldur için Max Parker (Boots) ve Thor için de Olafur Darri Olafsson (Severance) ile görüşmeler sürüyor.

Baldur karakterinin oyunda ölümsüz oluşu nedeniyle yaşadığı duygusal yoğunluk ve travmalar söz konusu olduğunda, Parker tarafından sergilenecek olan performans büyük bir merak konusu oldu. Diğer yandan Olafsson için de oyuncuların genel kanısı hem dış görünüş ve hem de oyunculuk olarak uygun olduğu yönünde diyebiliriz. Ayrıca yarı Amerikalı ve yarı İzlandalı oyuncunun karakterin ağır, içe dönük ve yıkıcı tasvirinin altından başarıyla kalkabileceği düşünülüyor.

Elbette şu an için resmiyet kazanmış herhangi bir durum olmadığı için, ortaya atılan bu iddiayı da bir söylenti olarak kenarda tutmamız gerekiyor. Ancak DanielRPK'nin güvenilir bir kaynak olması dolayısı ile ihtimaller % 50 diyebiliriz. Nihai kadronun duyurusu da çekimlerin başlamasına yakın bir tarihte duyurulacak gibi görünüyor.

Geçtiğimiz günlerde Deadline sitesine yansıyan haber ile ilk iki bölümün Frederick E. O. Toye (Shogun) tarafından yönetileceği açıklanmıştı. Çekimlere Vancouver şehrinde başlanacağı söylenen God of War, Ronald D. Moore tarafından açıklanana göre oyunun dramatik ve duygusal tonu aynen yansıtacak. İlk sezonun on bölümden oluşacağı resmiyet kazanmış iken, oyunun yönetmeni Cory Barlog ile de pek çok kez görüşmelerin yapıldığı söyleniyor. Yani Barlog, yapım aşamasına doğrudan katkıda bulunuyor.