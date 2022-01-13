God of War PC 4K Oynanış Videosu Yayımlandı

God of War PC 4K oynanış videosu paylaşıldı. Dünya genelinde çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen video oyununun yeni videosu, heyecan seviyesinin ciddi oranda artmasını sağladı. Sony tarafından yayımlanan videoya dair tüm ayrıntılar haberimizde.

Santa Monica Studio tarafından geliştirilen aksiyon macera türündeki God of War isimli video oyunu, konsol tarafında çok büyük bir başarının altına imza atmıştı. Geliştirici ekip, elde edilen başarıyı PC platformunda devam ettirmek için çalışmalara başlamıştı.

Popüler oyunun yayımcılığını üstlenen Sony Interactive Entertainment, geçtiğimiz aylarda God of War'un PC sürümünü duyurmuştu. Oyun duyurulduğu günden itibaren çok sayıda oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenmeye başlandı.

God of War PC 4K Oynanış Videosu Neler Sunuyor?

Tüm dünyada oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan God of War'un PC sürümünün çıkışını gerçekleştirmesine çok kısa bir süre kala önemli bir gelişme yaşandı. Sony Interactive Entertainment, merak içerisinde beklenen yapıma ait yeni bir video yayımladı.

YouTube üzerinden yayımlanan oynanış videosu, oyunun PC sürümü hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak tanıyor. Oldukça etkileyici grafiklere sahip olan yapım, 4K çözünürlüğünde ve ultra ayarlarda oynandı.

Video oyunu sektörünün en önemli şirketlerinden bir tanesi olan Sony Interactive Entertainment'ın yayımladığı 15 dakika uzunluğundaki oynanış videosunu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

God of War PC Sürümü Çıkış Tarihi

Santa Monica Studio tarafından geliştirilmekte olan PC sürümü 14 Ocak 2022 tarihinde piyasaya sürülecek. Türkçe alt yazı ve arayüz desteğine sahip olan oyunun ön sipariş fiyatı 329 TL olarak belirlendi.

God of War Ultra Sistem Gereksinimleri (4K, 60 FPS)

Grafik Ayarları: Ultra

Ekran Kartı: Nvidia GTX 3080 (10GB) ya da AMD RX 6800XT (16GB)

İşlemci: Intel Core i9 9900K 3.6Ghz veya AMD Ryzen 9 3950X 3.5Ghz

RAM: 16 GB

Depolama Alanı: 70 GB SSD

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