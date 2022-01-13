God of War PC 4K Oynanış Videosu Yayımlandı
God of War PC 4K oynanış videosu, oyuncular ile buluştu. Peki, Sony tarafından yayımlanan yeni video neler sunuyor? İşte oyunun bilgisayar sürümünün detayları!
God of War PC 4K oynanış videosu paylaşıldı. Dünya genelinde çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen video oyununun yeni videosu, heyecan seviyesinin ciddi oranda artmasını sağladı. Sony tarafından yayımlanan videoya dair tüm ayrıntılar haberimizde.
Santa Monica Studio tarafından geliştirilen aksiyon macera türündeki God of War isimli video oyunu, konsol tarafında çok büyük bir başarının altına imza atmıştı. Geliştirici ekip, elde edilen başarıyı PC platformunda devam ettirmek için çalışmalara başlamıştı.
Popüler oyunun yayımcılığını üstlenen Sony Interactive Entertainment, geçtiğimiz aylarda God of War'un PC sürümünü duyurmuştu. Oyun duyurulduğu günden itibaren çok sayıda oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenmeye başlandı.
God of War PC 4K Oynanış Videosu Neler Sunuyor?
Tüm dünyada oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan God of War'un PC sürümünün çıkışını gerçekleştirmesine çok kısa bir süre kala önemli bir gelişme yaşandı. Sony Interactive Entertainment, merak içerisinde beklenen yapıma ait yeni bir video yayımladı.
God of War NVIDIA Game Ready Sürücü Desteği İle Geliyor!
14 Ocak'ta piyasaya sürülecek olan NVIDIA GeForce Game Ready sürücüsü, tüm zamanların en iyi aksiyon oyunlarından biri olarak kabul edilen God of War için ilk gün optimizasyonlarını içeriyor.
YouTube üzerinden yayımlanan oynanış videosu, oyunun PC sürümü hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak tanıyor. Oldukça etkileyici grafiklere sahip olan yapım, 4K çözünürlüğünde ve ultra ayarlarda oynandı.
Video oyunu sektörünün en önemli şirketlerinden bir tanesi olan Sony Interactive Entertainment'ın yayımladığı 15 dakika uzunluğundaki oynanış videosunu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.
God of War PC Sürümü Çıkış Tarihi
Santa Monica Studio tarafından geliştirilmekte olan PC sürümü 14 Ocak 2022 tarihinde piyasaya sürülecek. Türkçe alt yazı ve arayüz desteğine sahip olan oyunun ön sipariş fiyatı 329 TL olarak belirlendi.
God of War Ultra Sistem Gereksinimleri (4K, 60 FPS)
- Grafik Ayarları: Ultra
- Ekran Kartı: Nvidia GTX 3080 (10GB) ya da AMD RX 6800XT (16GB)
- İşlemci: Intel Core i9 9900K 3.6Ghz veya AMD Ryzen 9 3950X 3.5Ghz
- RAM: 16 GB
- Depolama Alanı: 70 GB SSD
God of War PC 4K oynanış videosu hakkında ne düşünüyorsunuz? Dünya çapında oldukça popüler olan video oyununun bilgisayar versiyonu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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