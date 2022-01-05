God of War PC Videosu Yayımlandı

God of War PC videosu paylaşıldı. Dünya genelinde çok sayıda PC oyuncusu tarafından merak içerisinde beklenen oyunun yeni videosu, heyecan seviyesinin önemli ölçüde artmasını sağladı. Videoya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Santa Monica Studio tarafından geliştirilen aksiyon macera türündeki video oyunu God of War, konsol platformunda büyük bir başarı elde etmişti. Şirket, bu başarıyı PC platformunda devam ettirmek için kollarını sıvadı.

Popüler oyunun yayımcılığını üstlenen Sony Interactive Entertainment, geçtiğimiz aylarda God of War'un PC sürümünü duyurdu. Oyun duyurulduğu günden itibaren çok sayıda oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenmeye başlandı.

God of War PC Videosu Neler Sunuyor?

NVIDIA, CES 2022 etkinliği esnasında God of War'ın bilgisayar sürümü için kısa bir video yayımladı. Paylaşılan video, God of War'ın NVIDIA Reflex teknolojisine odaklanıyor. Oyunun ayrıca DLSS ve AMD FSR teknolojilerini de destekleyeceğini belirtelim.

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan video oyununun PC sürümü, en yüksek performansın elde edilebilmesi için kare hızı kilitli olmayacak. 4K çözünürlük desteğine sahip olacak yapımda yüksek çözünürlüklü gölgeler ve gelişmiş yansımaların yanı sıra çeşitli grafik ön ayarları bulunacak.

Oyunun PC sürümü, DualShock 4 ve DualSense isimli kablosuz kontrol cihazlarını da destekleyecek. Kontrol cihazlarının yanı sıra klavye ve mouse için tam destek sunulacak. God of War'un PC versiyonu ayrıca ultra geniş monitörleri destekleyecek.

God of War PC Sürümü Ne Zaman Çıkacak?

Santa Monica Studio tarafından geliştirilmekte olan PC sürümü 14 Ocak 2022 tarihinde çıkışını gerçekleştirecek. Türkçe alt yazı ve arayüz desteğine sahip olan oyunun ön sipariş fiyatı 329 TL olarak belirlendi.

God of War Yüksek Sistem Gereksinimleri (1080p, 60 FPS)

Ekran Kartı: Nvidia GTX 1070 (8GB) ya da AMD RX 5600XT (6GB)

İşlemci: Intel Core i7 4770k 3.5Ghz veya AMD Ryzen 7 2700 3.2Ghz

RAM: 8 GB

Depolama Alanı: 70 GB SSD

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