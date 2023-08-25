Söylenti: God of War Ragnarök DLC'si Geliştiriliyor!

PlayStation'ın birinci parti özel oyunu God of War Ragnarök'un genişleme paketinin geliştirilme aşamasında olduğu iddia ediliyor.

Şimdilik bu durum yalnızca söylentiden ibaret ancak söylentinin kaynağı daha önce de benzer sızıntılar yapmış ve doğru tahmin etmişti, bu da iddiaları güçlendiriyor.

Oyuncular God of War Ragnarök'un hikâyesini bitirdiğinden beri oyuna bir tür bağımsız genişleme paketi ya da DLC gelmesini bekliyordu.

God of War Ragnarök'ün Genişleme Paketi Neyi Konu Alacak?

Bunun elbette birkaç nedeni var. Spoiler vermeden belirtmek gerekirse hikâyenin sonlanmasıyla oyuncular artık Atreus'un bağımsız macerasının gelmesini bekliyordu ve ayrıca ana oyunun içeriğine ve mekaniğine dayalı büyük ölçekli bir yan ürün (DLC) geliştirmek Sony'nin mevcut geliştirme felsefesiyle de tutarlı.

Bunu yıllar içinde bağımsız Marvel's Spider-Man: Miles Morales'ten, Horizon Forbidden West: Burning Shores'e kadar çeşitli şekillerde görmüştük.

Kaynaklar geliştirmenin yaklaşık %60 oranında tamamlandığını ve önümüzdeki yıl bu genişleme paketinin piyasaya sürülmesinin planlandığını söylüyor.

Peki siz God of War Ragnarök'ün hikâyesinin devamının gelmesi gerektiğini düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi ve beklentilerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.